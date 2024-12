National Foot 1 : l’AS Mangasport nouveau leader fait face à une 6e journée très ouverte !

Ce week-end, le championnat gabonais de football de première division, National Foot 1, entre dans sa 6e journée avec des affiches captivantes et des enjeux cruciaux. Après une 5e journée marquée par le détrônement de Bouenguidi Sports par AS Mangasport, les équipes tenteront de confirmer ou de redresser leur trajectoire.

Classement à l’issue de la 5e journée

Voici le classement avant le début de cette 6e journée :

Position Équipe P J V N D BM BE GD 1 AS Mangasport 11 5 3 2 0 10 2 +8 2 US Bitam 9 4 3 0 1 7 3 +4 3 Bouenguidi Sports 9 5 3 0 2 5 2 +3 4 US Oyem 8 5 2 2 1 5 3 +2 5 ASO Stade Mandji 7 5 2 1 2 5 3 +2 6 AS Dikaki 7 5 2 1 2 7 5 +2 7 FC 105 6 5 1 3 1 5 5 0 8 AO CMS 6 4 1 3 0 5 4 +1 9 Lozosport 5 5 1 2 2 3 5 -2 10 Vautour Club 5 5 1 2 2 3 5 -2 11 Lambaréné AC 4 5 1 1 3 3 6 -3 12 CF Mounana 3 5 0 3 2 3 5 -2 13 CS Bendjé 1 4 0 1 3 1 8 -7

Programme des rencontres de la 6e journée

Voici le calendrier des matchs, avec les équipes, stades et villes concernés :

Jour Heure Rencontre Stade Ville Samedi 28 déc. 15h30 ASO Stade Mandji vs Bouenguidi Sports PC Divoungui Port-Gentil Samedi 28 déc. 15h30 AS Mangasport vs Lozosport Henri Sylvoz Moanda Samedi 28 déc. 15h30 US Bitam vs AO CMS Gaston Peyrille Bitam Samedi 28 déc. 16h00 CF Mounana vs CS Bendjé Monedan Libreville Dimanche 29 déc. 15h30 US Oyem vs Lambaréné AC Akouakam Oyem Dimanche 29 déc. 15h00 Vautour Club vs FC 105 Monedan Libreville Exempt - AS Dikaki - -

Les enjeux des rencontres

AS Mangasport vs Lozosport : Leader actuel, Mangasport (11 points) tentera de conforter sa première place face à Lozosport (8e avec 5 points) dans leur bastion de Moanda. Bouenguidi Sports vs ASO Stade Mandji : Après avoir été détrôné lors de la 5e journée, Bouenguidi Sports (3e avec 9 points) doit se ressaisir face à ASO Stade Mandji (7 points). Cette confrontation à Port-Gentil sera décisive pour leurs ambitions respectives. US Bitam vs AO CMS : US Bitam, 2e au classement, cherchera à maintenir la pression sur Mangasport en affrontant AO CMS, solide 8e avec 6 points. US Oyem vs Lambaréné AC : US Oyem (4e) espère renforcer sa position dans le haut du classement, tandis que Lambaréné AC cherche à quitter le bas du tableau. CF Mounana vs CS Bendjé : Duel de bas de classement entre le 12e et le 13e, ce match à Libreville sera crucial pour ces équipes en difficulté. Vautour Club vs FC 105 : Dans un match également disputé à Libreville, ces équipes tenteront de s’éloigner du bas du classement.

Perspectives

Cette 6e journée s’annonce passionnante, avec des enjeux cruciaux aussi bien pour les leaders que pour les équipes en quête de rachat. Les performances de Bouenguidi Sports et de Mangasport seront particulièrement suivies. Le public gabonais peut s’attendre à des rencontres engagées et stratégiques dans les stades de Port-Gentil, Moanda, Bitam, Libreville et Oyem.