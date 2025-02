Mounguengui lève le voile : entre espoirs et défis insondables pour le football gabonais

Le président de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), Pierre Alain Mounguengui, a tenu ce samedi une conférence de presse axée sur les grandes échéances du football gabonais ainsi que sur les préoccupations soulevées par divers acteurs du sport national. Devant la presse nationale et internationale, il a abordé plusieurs sujets majeurs, notamment la qualification du Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le développement du football féminin, ainsi que les défis financiers rencontrés par la fédération.

Qualification du Gabon à la CAN 2025

Le président de la FEGAFOOT a commencé par féliciter le staff technique, les joueurs et le public sportif gabonais pour leur soutien indéfectible ayant permis la qualification des Panthères du Gabon à la CAN 2025, prévue au Maroc. « Je voudrais d’abord remercier le staff technique pour le travail effectué, qui a amené notre équipe nationale à se qualifier. Remercier aussi les joueurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui ont œuvré aux côtés de leur staff pour que notre équipe puisse se qualifier . »

Concernant le tirage au sort, qui place le Gabon dans un groupe aux côtés du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Mozambique, Pierre Alain Mounguengui a insisté sur la nécessité de ne pas sous-estimer les chances des Panthères. « Nous n’avons pas à ne pas être confiants. Nous allons jouer nos chances, et nous avons des joueurs talentueux. » Il a rappelé que dans le football moderne, la hiérarchie traditionnelle est de plus en plus contestée : « Beaucoup de pays de notre continent ont fait des progrès, au point où il n’y a plus réellement de petites nations de football. »

L’objectif du Gabon pour cette CAN est ambitieux. « Nous avons une barre fixée aux quarts de finale. Ça fait longtemps que notre équipe a atteint ce niveau. Donc notre objectif immédiat est de franchir cette barre et d’atteindre les demi-finales. Et pourquoi pas, remporter la Coupe d’Afrique des Nations. »

Un autre point clé de cette conférence a été le football féminin, sujet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Pierre Alain Mounguengui a rappelé les efforts entrepris depuis son arrivée à la tête de la FEGAFOOT en 2014 pour relancer cette discipline, alors en déclin. « Nous avons décidé, à notre arrivée, de relancer le football féminin . » Il a évoqué plusieurs initiatives, comme l’organisation d’un symposium avec des experts étrangers et la mise en place de compétitions provinciales pour encourager la pratique.

Cependant, il a dénoncé un manque de soutien des autorités sportives : « Nous avons inscrit l’équipe nationale A aux éliminatoires de la CAN féminine. Mais deux semaines avant la compétition, on nous a demandé de la retirer, faute de financement. » Il a également souligné l’absence d’engagement des responsables du ministère des Sports : « Nous avons organisé un tournoi féminin à Tchibanga avec la participation des femmes des membres du gouvernement, mais les deux responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports étaient absentes. »

Problèmes financiers et relations avec le ministère

Le président de la FEGAFOOT a également mis en lumière les difficultés financières rencontrées par la fédération, en raison des blocages administratifs liés aux subventions publiques. « Nous déposons chaque année les calendriers des compétitions internationales au ministère des Sports, mais au moment de l’échéance, on nous reproche de ne pas avoir soumis de budget. »

Il a affirmé que cette situation a conduit la FEGAFOOT à ne plus soumettre de budget pour les équipes de jeunes et féminines, préférant gérer les fonds de manière autonome. « Nous avons décidé de ne plus déposer de budget au ministère de la Jeunesse et des Sports, car il ne nous revient jamais et il ne sert pas à financer les compétitions comme prévu. »

Soutien au sélectionneur et vision d’avenir

Enfin, il a tenu à défendre le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, cible de critiques de la part d’anciens joueurs et d’une partie du public. « Ailleurs , quand on a un sélectionneur national, les gens devraient s’enorgueillir. Mais ici, beaucoup d’anciens footballeurs ne sont pas d’accord avec son travail. »

Il a rappelé que l’équipe nationale est qualifiée pour la CAN grâce à ce dernier et que son travail doit être respecté. « Beaucoup de joueurs ont choisi d’arrêter le football, alors que Mouyouma a suivi une formation pour devenir entraîneur. Aujourd’hui, il est sélectionneur national et cela dérange . » Non sans indiquer qu’il resterait en fonction malgré les 2 matchs de suspensions infligés par la CAF au coach.

Concernant le football de jeunes, il a insisté sur l’importance de la formation plutôt que des résultats immédiats : « Ce n’est pas tant le résultat qui nous intéresse. Le plus important, c’est de construire une base solide pour avoir une élite de qualité. » Il a donné l’exemple des jeunes joueuses qui, après avoir connu des débuts difficiles, évoluent aujourd’hui en Europe : « Notre équipe nationale U20 féminine a perdu contre l’Afrique du Sud, mais aujourd’hui, onze joueuses sont devenues professionnelles. Voilà l’objectif atteint. »

Entre ambitions et défis

Cette conférence a permis au président de la FEGAFOOT de réaffirmer ses ambitions pour le football gabonais tout en répondant aux nombreuses controverses qui entourent la gestion de la fédération. Si l’objectif affiché est de hisser le Gabon parmi les meilleures nations africaines, les obstacles financiers et politiques demeurent un défi majeur. Reste à voir si les engagements pris permettront au football gabonais de franchir un nouveau cap et de briller sur la scène africaine et mondiale.