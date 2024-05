Mondial 2026 : Les Panthères déjà au Maroc en vue de battre la Côte d’Ivoire et la Gambie

Pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026, les Panthères du Gabon auront fort à faire les 7 et 11 juin prochains face aux Éléphants de Côte d’Ivoire et aux Scorpions de la Gambie. Pour affûter leurs armes, les poulains de Thierry Mouyouma seront en mise au vert à Casablanca, au Maroc. Le staff technique est arrivé ce jeudi dans le royaume chérifien, et les joueurs arrivent au compte-gouttes depuis ce samedi sur le lieu de regroupement. Ils ont eu leur première séance d’entrainement ce dimanche après-midi.

Lire aussi >>> Coupe du monde 2026 : Mouyouma dévoile sa liste de Panthères contre la Côte d’ivoire et la Gambie Les Panthères du Gabon sont en plein préparatifs au Maroc en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette mise au vert, cruciale pour peaufiner les stratégies et harmoniser le groupe, se déroule dans un contexte où plusieurs joueurs viennent de terminer leur championnat respectif ou sont en pleine négociation de nouveaux contrats. L’équipe managériale doit donc jongler avec ces contraintes pour optimiser la préparation de l’équipe. Arrivées échelonnées à Casablanca Les rotations d’arrivée des joueurs à l’aéroport Mohammed V de Casablanca ont débuté ce samedi 25 mai. En raison de divers engagements, les joueurs rejoignent progressivement la tanière. Axel Meye disputera une dernière journée du championnat algérien avant de rallier le groupe. Guelor Kanga, quant à lui, se joindra à ses coéquipiers ce lundi après avoir célébré son nouveau titre avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Une vue de la première séance d’entrainement de ce dimanche Denis Bouanga, engagé jusqu’au 2 juin, sera le dernier à rejoindre le groupe. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement en pleine réflexion sur son avenir entre rester à l’Olympique de Marseille ou partir, devrait être fixé sur son sort avant de rejoindre la préparation mardi après-midi. Préparation tactique intensive Sous la houlette de Thierry Mouyouma, les Panthères disposent d’une dizaine de jours pour peaufiner leur préparation avant l’expédition de Korhogo. L’accent sera particulièrement mis sur les séances tactiques, élément clé pour affronter les défis des éliminatoires. Tout faire pour faire bonne figure Une première séance légère a eu lieu ce matin avec le gros de l’effectif. Parmi les 16 joueurs présents figurent Mario Lemina, Bruno Ecuélé Manga, Lloyd Palun, Aaron Boupendza, Johann Obiang, David Sambissa, et Jim Allevinah, qui ont déjà rejoint le somptueux centre technique de Ziaida Palace dans la petite ville de Benslimane. Ce cadre idyllique offre des installations de pointe, propices à une préparation optimale. Objectifs et attentes L’objectif de cette mise au vert est de créer une synergie au sein de l’équipe, de perfectionner les schémas tactiques et de préparer mentalement les joueurs pour les défis à venir. Le groupe devra démontrer une cohésion parfaite et une discipline tactique irréprochable pour espérer décrocher une qualification pour le Mondial 2026. Attentes nombreuses pour les joueurs et supporters Les Panthères du Gabon, fortes de leur talent individuel et de leur préparation méticuleuse, se préparent à affronter avec détermination et ambition les prochains défis internationaux.