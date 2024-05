Coupe du monde 2026 : Mouyouma dévoile sa liste de Panthères contre la Côte d’ivoire et la Gambie

Le coach des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma, était en conférence de presse ce vendredi matin au siège de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à Owendo. Un rendez-vous avec la presse où il s’est agi de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une liste qui enregistre le retour de l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang et l’entrée du jeune Noah Lemina en sélection.

Les Panthères du Gabon seront en regroupement dès le 25 mai prochain pour préparer deux rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D’abord le 7 juin contre le tenant du titre continental, les Éléphants de Côte d’Ivoire, puis le 11 juin contre les Scorpions de la Gambie. Pour y parvenir, le coach Thierry Mouyouma a convoqué 28 joueurs devant permettre au Gabon de relever ce défi.

Annonces Groupe élargi pour les matchs amicaux - Les matchs amicaux sont rares jusqu’en 2026, donc le groupe élargi permet de scruter de nouveaux profils. - Stage prévu du 25 mai au 7 juin, voire jusqu’au 11 juin. - Possibilité d’appel de joueurs de la liste d’attente en cas de besoin.

Dans un discours franc et ouvert, il a partagé sa vision et expliqué les choix de sélection, offrant ainsi un éclairage précieux sur les enjeux actuels de l’équipe nationale. Lors de son allocution, le sélectionneur a d’emblée souligné l’importance de l’observation des profils des joueurs dans un contexte où les matchs amicaux se font rares jusqu’en 2026. Il a mis en avant la nécessité d’un groupe élargi pour maximiser les possibilités de sélection, tout en tenant compte des contraintes de calendrier.

Pré-sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Gardiens de but : Loïc Owono, Loyce Mbaba, Ans Ngoubi. Défenseurs latéraux droit : Stane Essono, Jérémy Oyono. Défenseurs latéraux gauche : Jacques Ekomie, Johann Obiang. Défenseurs centraux : Aaron Appidangoye, Bruno Ecuele Manga, Yannis Mbemba, Alex Moucketou, Lloyd Lata. Milieux de terrain : Eric Bocoum, Roy Mouniengue, Guelor Kanga Kaku, Mario Lemina, Lloyd Lata, Medwin Biteghe, Clench Loufilou, David Sambissa. Attaquants : Jeff Biloungou, Denis Bouanga, Jim Allevinah, Jérémie Obounet, Noha Lemina, Axel Meye Me Ndong, Pierre-Emerick Aubameyang, Orphée Mbina, Ondo Eyi. Réservistes : Edlin Essang Matouti, Vilmy Rissonga Lemboma, Bayhano Aubyang, Duchamp Nziengui, Djoé Boussougou, Lionel Obame, Ruud Steeven Tsoumou.

Concernant la durée du stage, prévu pour commencer le 25, le sélectionneur a fait remarquer qu’il s’agit de l’un des plus longs, s’étalant sur au moins 10 jours, voire plus de 15 jours en tenant compte du délai jusqu’au 7 juin. Cette prolongation permettra d’approfondir les observations et de peaufiner les stratégies. La liste des pré-sélectionnés pour les éliminatoires a également été dévoilée, avec des noms tels que Mbaba Loïs, Marius, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le sélectionneur a précisé l’importance de cette sélection élargie, ainsi que l’existence d’une liste d’attente, prête à être mobilisée en cas de besoin.

Capitaine de l’équipe nationale - Pas de décision définitive sur le capitaine pour le moment, mais discussion avec les joueurs préparés à toute éventualité. Actuellement, Bruno Ecoleman est le capitaine.

Hiérarchie des gardiens de but - Loïc Owono en tête, suivi de Loyce Mbaba et Ans Ngoubi.

Qualités des nouveaux joueurs sélectionnés - Stane Essono : Aller-retour dynamique, avec force et expérience. - Lloyd Lata : Défenseur central polyvalent, capable de jouer arrière droit. - Roy Mouniengue : Prometteur en excentré droit, antichambre de l’équipe nationale.

Absence de certains joueurs et choix de la sélection - Obisa non sélectionné en raison de performances en club. - Bayano mis en liste d’attente, choix influencé par la concurrence et la hiérarchie des excentrés.

Critères de sélection des joueurs - Typologie du joueur et adaptation au style de jeu de l’équipe nationale. - Niveau de compétition et expérience internationale. - Potentiel de progression et intégration dans le collectif.

Lieu des prochains matchs - Lieu des matchs déterminé par les organisateurs, aucune décision prise par l’équipe nationale.

Les questions-réponses qui ont suivi ont permis d’éclaircir plusieurs points. Notamment, le choix du capitaine de l’équipe nationale a été abordé. Le sélectionneur a souligné que la décision finale reviendrait au groupe, mettant en avant l’importance de l’unité et de la solidarité au sein de l’équipe. Des interrogations sur la présence de certains joueurs, comme Pierre-Henri Cobamea ou Obisa, ont également été soulevées. Le sélectionneur a expliqué ses choix en mettant l’accent sur les performances et la cohérence avec les principes de jeu de l’équipe.

Les nouvelles recrues et les critères de sélection ont également été discutés. Le sélectionneur a insisté sur l’importance de la typologie du joueur et de sa capacité à s’intégrer dans le système de jeu de l’équipe. Enfin, des questions sur les déplacements et les matchs à venir ont été abordées. Le sélectionneur a clarifié que les choix de lieux de jeu ne relèvent pas de sa compétence, mais sont décidés par les instances concernées.