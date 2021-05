Mali : Mécontente du remaniement, la junte arrête le Premier ministre et le président

Scène ubuesque hier à Bamako. Des militaires maliens, auteurs du coup d’état d’aout 2020, mécontents du nouveau gouvernement annoncé lundi par les autorités de transition ont arrêté le président et le Premier ministre. Peu après l’annonce du remaniement ministériel, des hommes en armes se sont rendus au domicile du Premier ministre Moctar Ouane avant de l’emmener de force au camp militaire de Kati, à 15 kilomètres de Bamako.

Les membres de la junte sont mécontents du remaniement qui a vu deux des leurs quitter les ministères de la Sécurité et de la Défense. Selon certaines sources, les militaires exigeraient la dissolution du nouveau gouvernement, la démission du Premier ministre, la nomination d’un nouveau Premier ministre qui formera un nouveau gouvernement sous 72 heures. Depuis plusieurs jours, des rumeurs, ici, ont fait état de l’arrestation du président Bah N’Daw, de retour jeudi de Paris, en France, où il a participé au sommet sur le financement des économies africaines.

Dans communiqué conjoint, le Comité local de suivi de la transition “exigent la libération immédiate et inconditionnelle des autorités » arrêtées et « soulignent que les éléments militaires qui les détiennent seront tenus personnellement responsables de leur sécurité ». Les membres du comité « réaffirment leur ferme soutien aux autorités de la transition et demandent que la transition reprenne son cours pour se conclure dans les délais prévus ». « La communauté internationale rejette par avance tout acte imposé par la contrainte, y compris des démissions forcées », insiste le comité.