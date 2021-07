Mali : Une nouvelle attaque terroriste fait 2 morts et plusieurs blessés au centre du pays

Au moins 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées, vendredi, dans une attaque perpétrée par des présumés terroristes à Kounti-Marka dans la commune de Femaye au centre du Mali, a indiqué le maire de cette localité, Moussa Gouro Diall, à l’agence Anadolu.

Des hommes lourdement armés, venus à bord de motos ont fait irruption dans le village de Femaye vers 5h00 du matin criant “Allah Akbar” et ouvrant le feu sur les habitants, a précisé la même source. Deux personnes sont mortes sur le champ et 4 autres blessés, a ajouté le responsable local précisant que les blessés ont été évacués aux centres de santé communautaire de Taga et de Djénné.

Les assaillants ont en outre détruit plusieurs hangars et saccagé des maisons, a-t-il encore déploré. "Aussitôt informé, un détachement des forces armées maliennes s’est rendu sur les lieux", a ajouté le maire