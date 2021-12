Malgré le variant Omicron, la Première ministre gabonaise attendue au Togo ce jeudi

Alors que l’entourage d’Ali Bongo a annoncé la modification de son agenda international en raison de la grande virulence présumée du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron, ce n’est pas le cas de sa Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Selon un communiqué du gouvernement gabonais parvenu hier à la rédaction d’Info241, la Première ministre est attendue pour une visite de travail et d’amitié les 2 et 3 décembre au Togo.

« Ce déplacement du chef du gouvernement gabonais s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des liens d’amitié entre la République gabonaise et la République togolaise », insiste le communiqué officiel. Une visite de travail qui « sera l’occasion d’étudier les synergies possibles à mettre en œuvre pour faire face aux enjeux communs dans les domaines de la transformation de l’économie, de la formation des jeunes, de la promotion et de l’autonomisation des femmes ».

Une visite qui intervient après celle de son homologue togolais Victoire Tomegah Dogbé les 20 et 21 octobre 2021 à Libreville. De plus, Rose Christiane Ossouka Raponda ne se rendra pas toute seule à ce rendez-vous diplomatique international. Elle sera « accompagnée d’une importante délégation », conclut le communiqué gouvernemental.