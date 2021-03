Les Panthères du Gabon bouffent du Léopard et s’envolent pour la CAN 2021 !

Ce sont des Panthères du Gabon sous leur meilleur jour qui ont affronté ce jeudi après-midi à Franceville (Haut-Ogooué) les Léopards de la RD Congo pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un combat de fauves remporté dès la première mi-temps par le Gabon grâce à un but d’Aaron Boupendza à la 34e, donnant un précieux avantage au Gabon. Score à la mi-temps, 1 but à 0 pour les Panthères du Gabon.

Le score final

De retour des vestiaires, les Gabonais seront cette fois sans pitié face à des adversaires qui peinaient à développer un jeu offensif contre des Panthères du Gabon enragées. C’est l’attaquant Denis Bouanga qui sonnera la charge à 72e minute avec un nouveau but avant que le capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, vienne doucher la partie à la 82e avec le troisième but de la rencontre.

Le film de la rencontre

Une victoire éclatante de 3 buts à 0 pour le Gabon qui se qualifie sans ambages au coté de la Gambie pour la CAN Cameroun 2021 sans même attendre la 6e journée qui se disputera le 29 mars face à l’Angola.