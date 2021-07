Les belles vacances de Pierre-Emerick Aubameyang

S’il y a un moment de l’année que les grandes stars du football préfèrent, c’est bien évidemment les vacances. Plus de moments en famille, moins de pression… Et ce n’est pas Aubameyang qui dira le contraire. Depuis le mois de juin, l’attaquant d’Arsenal fait le tour du monde et s’affiche publiquement dans les meilleures postures.

A 32 ans, Pierre-Emerick Aubameyang sait qu’il ne lui reste plus de très longues années au haut niveau. Le joueur sort d’une saison moins prolifique que les précédentes (15 buts marqués en presque 40 matchs contre 29 buts la saison précédente). Sans ses buts, Arsenal a connu beaucoup de difficultés terminant la saison à une timide 8ème place. Alors autant dire qu’en absence d’une compétition internationale, l’ancien joueur du Borussia Dortmund avait besoin de bonnes vacances. Et pour y arriver, il semble ne pas lésiner sur les moyens. Les moyens financiers… il faut dire qu’il en a. Avec la prolongation de son contrat consentie en début de saison 2020, l’international gabonais touche désormais 1 million 670 000 euros brut par mois. Rien que ça. Un passage au Mans à la coupe d’Afrique des nations de quartier Début Juin, le capitaine de l’équipe de football du Gabon a rendu visite aux jeunes joueurs du Mans en Sarthe. Précisément, le mercredi 02 Juin, il s’est rendu au stade Californie où est organisée la coupe d’Afrique des nations des quartiers. Un moment immense de bonheur pour les passionnés de football locaux qui ont pu voir une star internationale partager un match de football avec eux. Durant la compétition, Aubameyang a évolué avec l’équipe amateur du Gabon gratifiant son équipe de quelques beaux gestes et d’un but exceptionnel dont il a le secret. Fort du retentissement qu’a connu son passage au Mans, Aubameyang s’est rendu en Grèce. Un pays très prisé par les sportifs durant les vacances, en particulier l’île de Mýkonos, au milieu de la mer Égée. Mais si le joueur très connu pour aimer les ambiances festives dans le vestiaire a dû profiter du bon temps de ce côté de l’Europe, il en a aussi profité pour garder la forme. En effet, durant son bref passage dans le nord des Cyclades, le capitaine des panthères du Gabon s’est entraîné avec les jeunes de l’AO Mýkonos, club de quatrième division en Grèce. Une séance d’entraînement qui a particulièrement plu aux joueurs locaux. Sur Twitter , le club s’est empressé de partager les photos du passage de l’attaquant d’Arsenal. Du bling-bling et de la sape à Milan Il est de coutume de dire que Pierre Aubameyang est fan de sapes et de belles voitures. Durant ses passages en France ou en Allemagne, on a toujours vu le joueur se pavaner à bord de gros bolides dans les rues. Et ce n’est pas cette année que cela a changé. En effet, le joueur a été aperçu dans la ville milanaise au volant d’une Lamborghini Huracan Spyder. Si le modèle de l’automobile est déjà un luxe en lui-même, c’est-à-dire réservé à un public bien limité, c’est la couleur de la voiture qui a surpris son monde. Le joueur a demandé une personnalisation multi-couleur à l’achat de son véhicule ; et le résultat est assez bluffant, avec un effet arc-en-ciel ornant son bolide. Coût total estimé : 250 000 euros. Ce passage a d’ailleurs ravivé l’hypothèse d’un retour du joueur à l’AC Milan où il a été en partie formé. Durant le mercato, le club milanais a signé l’attaquant Giroud et prévoit former un duo d’attaque de géants inédits : Giroud - Ibrahimovic. Le meilleur site de pari propose à ce sujet de pronostiquer sur le titre de l’AC Milan en Serie A. Ses vacances terminées, P-E-A a pu rejoindre ses coéquipiers en stage de présaison où il sera particulièrement attendu. Il devra vite remettre Arsenal sur les rangs en Premier League alors qu’il lui reste deux ans contrat avec les Gunners. Et comme le dit l’adage, dans le football, tout peut aller très vite.