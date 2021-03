Aubameyang et Arsenal vont devoir lutter pour arracher une place en Coupe d’Europe

Dixième de Premier League après 27 matchs joués, Arsenal va devoir lutter et faire un parcours quasi sans faute pour atteindre les places qualificatives à la Coupe d’Europe. Les Gunners peuvent toutefois compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en grande forme ces derniers matchs pour espérer une folle remontée…

À Arsenal, les années se suivent et se ressemblent ces derniers temps. En grande difficulté depuis le départ d’Arsène Wenger, malgré une finale de Ligue Europa avec Unai Emery, les Gunners ont perdu de leur superbe et ne font plus partie des équipes du Top 4 britannique.

Habitué, désormais, à disputer la Ligue Europa, le club de Londres n’est toutefois pas bien parti pour jouer l’Europe l’an prochain. L’équipe de Mikel Arteta enchaine les résultats en dents de scie, entre des séries de victoires et des séries de contre-performances criantes. Depuis le début de la saison, les attaquants ne sont pas dans une grande forme non plus, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexandre Lacazette.

Toutefois, depuis quelques semaines, le Gabonais a retrouvé de sa superbe et surtout son réalisme devant les cages. Ainsi en 23 matchs de championnat, l’ex-Stéphanois n’a marqué que 9 buts, dont 5 dans les 7 derniers matchs. Après un gros passage à vide, il revient fort, de quoi imaginer une fin de saison intéressante pour les Gunners. Pour autant, les Cannoniers devront faire beaucoup mieux pour rattraper leur retard.

Avec 9 points de retard sur Chelsea, quatrième de Premier League, Arsenal est encore loin du compte et peu de personnes imaginent une qualification en Ligue des Champions. Les cotes de paris foot en ligne proposées par Bwin témoignent d’ailleurs des difficultés des Canonniers à convaincre et du peu de reconnaisse que l’équipe a.

Pourtant, les joueurs sont de qualité dans l’effectif, surtout dans le secteur offensif. Aubameyang et Lacazette sont les têtes d’affiche, mais Willian, Nicolas Pépé et le jeune Bukayo Saka ont de grandes qualités. Cet hiver, les pensionnaires de l’Emirates ont même enrôlé Martin Odegaard mais il n’a pas encore montré ses qualités. Le Norvégien compte seulement 6 apparitions, dont 3 titularisations pour 0 but et 0 passe décisive.

La concurrence est féroce également puisque Everton, intéressant 5ème de Premier League, comptabilise 8 points d’avance sur le club rouge-et-blanc. Les Toffees sont en course pour disputer la Ligue des Champions et ne vont clairement pas laisser passer leur chance. La présence de Carlo Ancelotti sur le banc, mais également de James Rodriguez, Richarlison, Lucas Digne et Dominic Calvert-Lewin sur le terrain font la différence.

Arsenal a donc une deuxième partie de saison intéressante mais aussi dangereuse à jouer puisque Mikel Arteta pourrait bien perdre sa place s’il ne remporte aucun trophée et si il ne se qualifie pas pour une Coupe d’Europe. Encore qualifiés en Ligue Europa, avec un huitième de finale à jouer face à l’Olympiakos, Arsenal pourrait tout miser sur la coupe d’Europe pour remporter un trophée et arracher la place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais le parcours s’annonce encore très long…