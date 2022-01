Les agents de la SEEG sur leur piquet de grève à Libreville

Après un préavis de grève resté lettres mortes, les agents de la Société d’eau et d’énergie du Gabon (SEEG) ont observé ce mardi leur premier jour de grève. Ils étaient sur le piquet de grève notamment au siège social de l’entreprise de Libreville comme le montre ce cliché. Une grève en coalition avec plusieurs centrales syndicales de l’énergie et du pétrole pour dire non à la vaccination obligatoire brandie par les autorités gabonaises.

