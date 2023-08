Présidentielle 2023 : Pluies de gadgets électoraux pour le candidat sortant Ali Bongo

Le président sortant Ali Bongo, candidat à un 3e mandat à la tête du Gabon, a visiblement fait le plein de gadgets électoraux pour cette présidentielle à un tour du 26 août comme en témoigne cette image : parapluie, tee-shirt, pagne, chapeau, sac en bandoulière etc. La campagne ayant débuté ce vendredi à minuit jusqu’à la veille du vote. Des gadgets que peut s’offrir Ali Bongo dont la famille s’est enrichie grâce à la politique et à leur longévité au pouvoir depuis plus de 55 ans.

