Le président de la Fegafoot tacle Freddhy Koula sur son ambivalence et son équilibre mental

Lors d’un point de presse tenu samedi pour commenter l’avenir des Panthères du Gabon à la suite du tirage au sort des groupes de la CAN 2025 au Maroc, le président de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) Pierre Alain Mounguengui n’a pas mâché ses mots à l’encontre du journaliste Freddhy Koula Moussavou, également président de l’équipe féminine Akanda FC. Dans une intervention qui a rapidement fait le tour des médias, le président fédéral a mis en lumière ce qu’il a qualifié d’ambiguïté dans les agissements de Koula, tout en émettant des doutes sur son équilibre mental.

Une accusation directe et frontale

Selon les déclarations du président, Freddhy Koula lui aurait envoyé un message privé sur son téléphone, proposant des noms pour la sélection nationale féminine A et sollicitant un poste de manager des Panthères A. « Koula a écrit dans un forum où il a massacré la fédération, mais il m’a aussi écrit en inbox pour me dire qu’il faut me nommer manager de l’équipe féminine A », a déclaré le président.

Le journaliste sur la sellette

Avant d’ajouter, un cinglant : « Un temps soit peu, on se demande si les gens sont équilibrés ». Ces propos, prononcés sur un ton agacé, ont été perçus comme une attaque personnelle contre Freddy Koula, dont l’ambivalence est mise en cause. Tantôt critique acerbe de la fédération, tantôt solliciteur direct de la même institution, Koula se retrouve au cœur d’une controverse mêlant politique et sport.

Une influence passée sous les projecteurs

Cette affaire prend une tournure particulière dans le contexte post-coup d’État au Gabon. À l’époque des faits, Freddhy Koula jouissait d’une position influente en tant que proche de l’ancien président Ali Bongo, renversé par les militaires le 30 août il y a un an. Koula avait notamment été le porte-parole de la campagne présidentielle d’Ali Bongo, une fonction qui lui conférait une certaine autorité.

Un homme proche des palais présidentiels

Avec la chute de l’ancien régime, cette influence s’est évaporée, mais les agissements de Koula, remontant à cette période, continuent de susciter des débats. Le président de la FEGAFOOT semble ainsi pointer du doigt une tentative d’exploitation de cette influence pour obtenir un poste au sein de la fédération.

La réplique de Freddy Koula

24 heures plus tard ce dimanche, Freddhy Koula piqué au vif par ces révélations a réagi vivement via son compte Facebook, rejetant catégoriquement les accusations. Dans une publication, il a écrit :

« FAUX ! Manipulation et désir de régler des comptes (chez nous les Bapunu, on ne dit pas à un vieil homme qu’il MENT… mais ça, c’est plus que gros). C’est bien dommage, tant nos intentions sont très nobles. Heureusement que les captures d’écran existent. 😃 Je vous explique tout ça demain. 👍 »

Cette déclaration témoigne de son indignation face à ce qu’il considère comme une campagne de discrédit. Freddhy Koula promet de revenir avec des preuves et des explications, laissant entendre qu’il détient des captures d’écran des échanges en question.

Une double casquette critiquée

Cette polémique met en lumière la complexité de la position de Freddhy Koula, à la fois journaliste sportif, président d’un club féminin et ancien acteur politique influent. Ses critiques ouvertes contre la fédération, suivies de démarches perçues comme opportunistes, soulèvent des questions sur son rôle et son éthique dans le milieu sportif gabonais.

Les propos du président de la FEGAFOOT et la réponse de Freddhy Koula ne manqueront pas de diviser l’opinion publique. Pour certains, cette affaire illustre des tensions internes et des jeux d’influence autour de la fédération, tandis que d’autres y voient une manœuvre politique pour discréditer Koula. Dans l’attente des preuves promises par Freddhy Koula, cette affaire continue d’agiter le monde du football gabonais.