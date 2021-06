Le PR de Constant Oyono Ebang installe ses cellules de base à Libreville

Ce samedi 12 juin dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville, au quartier derrière l’hôpital militaire, le leader du Parti des républicains démocrates (PR) a initié une rencontre avec ses militants pour installer les cellules de base de son parti à l’horizon de la présidentielle gabonaise de 2023.

« Lorsque vous mettez en place un parti politique, vous avez besoin d’avoir les structures de base. C’est la base qui représente le parti. Nous avons l’intention de présenter les candidats aux prochaines échéances présidentielles, aux élections des députés, des sénateurs, des maires. En 2023, le calendrier est très chargé. Nous prenons l’élan maintenant pour qu’en 2023, nous soyons prêts pour le rendez-vous », a indiqué Constant Oyono Ebang président du PR.

L’installation d’une des responsables de base du parti

Même si les choses peuvent évoluer avec le temps, le PR de Constant Oyono Ebang reste un parti centriste. En d’autres termes, il n’appartient ni à la majorité ni à l’opposition. Il mise sur l’avenir de demain et sur les femmes car elles encadrent les jeunes. Le PR est un parti qui veut faire dans l’accompagnement et le financement des projets des jeunes et des femmes. L’objectif est d’amener ces personnes à créer des emplois qui demain seront importants pour eux.

En installant ses forces vives et les présidents des femmes et des jeunes dans chaque quartier, cela donne du poids et de la crédibilité au parti centriste qui prépare déjà la présidentielle de 2023 avec beaucoup de pugnacité. Juste Oyono, un jeune du quartier derrière l’hôpital militaire nouvellement installé, a dit être conscient et satisfait du poids des responsabilités qui lui sont désormais assignées.

Même si pour l’heure, l’on ignore à quel camp ils appartiennent, les Républicains démocrates entendent résolument participer à la lutte contre le chômage des jeunes en promouvant l’employabilité des diplômés.