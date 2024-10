Kenya : Le pouvoir veut rallonger la durée des mandats présidentiels et parlementaires

Une audience publique concernant un projet de loi visant à modifier la durée des mandats des députés et du président du Kenya se tiendra le 25 octobre au parlement. Ce projet de loi, proposé par le sénateur Samson Cherargey, vise à porter la durée des mandats de cinq à sept ans, incluant les gouverneurs et les membres du parlement. La radio Capital FM a rapporté que tous les citoyens ont la possibilité d’exprimer leur avis sur cette initiative en envoyant leurs commentaires par courriel au secrétaire du Sénat avant la date limite.

En plus de l’extension des mandats, le projet de loi prévoit la création d’un poste de premier ministre, qui serait nommé par le président parmi les membres du parlement. Selon le document, « le premier ministre devrait être le chef du plus grand parti ou de la plus grande coalition de partis au parlement ». Cette réforme vise à renforcer la gouvernance et la représentativité politique au Kenya, tout en donnant un cadre juridique clair aux relations entre les différents organes de l’État.

Le projet de loi comprend également des modifications importantes concernant le déploiement des forces de défense kényanes, désormais soumis à l’approbation du Sénat. Actuellement, seule l’Assemblée nationale est requise pour valider ces déploiements. De plus, une modification de l’article 181 de la Constitution est proposée, stipulant que la destitution d’un gouverneur de comté ou d’un vice-gouverneur ne pourra être contestée que devant la Cour suprême, afin de clarifier et de renforcer les procédures en matière de gouvernance locale.