Kenya : 4 policiers arrêtés en flagrant délit de trafic d’êtres humains à Nairobi

Quatre agents de police ont été interrogés mercredi après avoir été arrêtés pour des accusations de trafic d’êtres humains. Selon le rapport des forces de sécurité, quatre agents de police ont été arrêtés mardi, et 37 Ethiopiens ont été secourus après avoir été retrouvés dans une maison en périphérie de Nairobi, capitale du Kenya. Selon la police, trois de ces policiers auraient agi en dehors de leur juridiction sans que leurs commandants en aient connaissance.

Cette opération, menée par des inspecteurs de la Brigade de lutte contre le crime organisé transnational du Directoire des investigations criminelles (DCI), a pris les suspects par surprise et deux d’entre eux ont essayé sans succès de s’échapper. Selon ce rapport, une fouille approfondie a été menée sur le bâtiment adjacent dont deux hommes étaient sortis en sautant, et il a été établi que ces deux hommes étaient des agents de police. Tous deux ont été blessés à la cheville dans leur tentative d’évasion infructueuse et ont été arrêtés.

Tous deux étaient armés de pistolets Beretta et Ceska. Les armes leur ont été confisquées. Alors que les inspecteurs étaient toujours sur les lieux, deux autres policiers sont arrivés accompagnés de deux autres étrangers dans un véhicule. Les deux policiers, tous deux armés, avaient arrêté et menotté les deux étrangers, a précisé la police, indiquant que les policiers ont été mis en état d’arrestation. Le propriétaire de la maison n’a pas encore été retrouvé, selon la police. L’incident survient dans le cadre d’opérations de police sur des cas présumés de contrebande.