Installation de moustiquaire et entretien : conseils utiles

Installer une moustiquaire et en prendre soin dans le temps est important pour profiter longtemps de ses bénéfices et avoir toujours un produit fonctionnel et efficace. L’installation varie d’un modèle à l’autre : la moustiquaire plissé nécessitent en effet une intervention différente par rapport à d’autres modèles.

Voyons donc comment monter une moustiquaire selon le modèle choisi et comment lui garantir le bon entretien. Préparation à l’installation Avant d’installer une moustiquaire, il est bon de suivre quelques recommandations : · Mesurer précisément la surface où la monter pour acheter la bonne taille · Choisir le point exact d’installation, en vérifiant l’alignement avec d’éventuels volets ou persiennes · Se procurer tout le nécessaire pour la fixation comme vis, chevilles, outils, etc. · Lire attentivement la notice de montage fournie par le fabricant · Pour les moustiquaires coulissantes, monter d’abord les rails guides latéraux Mieux vaut se faire aider par une personne pour bien gérer le montage de la moustiquaire. Installation de moustiquaires à ressort Pour des modèles classiques à ressort, le montage implique : · Insérer le contre-châssis à l’intérieur du cadre de la fenêtre · Le fixer avec des vis et chevilles dans les trous prévus · Accrocher le rail supérieur avec le ressort à la fenêtre · Glisser le filet plissé dans les rails latéraux et l’accrocher au rail avec le ressort · Régler la tension du filet en agissant sur le ressort · Vérifier le bon fonctionnement de l’ouverture et de la fermeture Le montage nécessite de la précision pour insérer la moustiquaire dans les rails et régler le ressort. Installation de moustiquaires coulissantes Pour installer des moustiquaires coulissantes à galets, il faut : · Fixer les rails guides verticaux avec des vis ou adhésif au contre-châssis · Insérer le battant avec la poignée dans les rails · Faire glisser le filet à l’intérieur des rails jusqu’à le tendre en bas · Vérifier qu’il coulisse facilement en ouvrant et fermant · Appliquer les capuchons de finition anti-intrusion Ces modèles ont des mécanismes plus complexes, exposés à l’usure, la saleté et les résidus. Elles nécessitent donc une installation et un entretien régulier corrects. Moustiquaires à enroulement Les moustiquaires à enroulement à ressort ou à coffre requièrent : · Montage des rails latéraux avec réglage millimétrique · Installation du rouleau ou coffre avec attaches réglables · Insertion précise du filet dans les rails · Fixation des supports d’ancrage · Vérification de l’enroulement parfait du filet L’installation doit être précise pour éviter le blocage du filet. Entretien périodique Pour une meilleure durée de vie de la moustiquaire, il est conseillé de : · Nettoyer régulièrement le filet avec de l’eau et du savon neutre · Lubrifier les mécanismes coulissants avec de l’huile en spray · Vérifier l’état des rails, charnières et ressorts · Remplacer les composants usés comme filets, charnières, profilés · Réparer les éventuelles déchirures du filet avec des kits adéquats · Démonter la moustiquaire en hiver si elle n’est pas utilisée De petites interventions d’entretien « faite maison » prolongent la durée de vie de la moustiquaire. Conseils par type de moustiquaire Voyons quelques conseils spécifiques pour les différents modèles de moustiquaires. Moustiquaires à ressort · Ne pas forcer l’ouverture pour ne pas endommager le ressort · Lubrifier les rails coulissants avec du silicone en spray · Nettoyer régulièrement le filet enroulé avec un chiffon humide · Vérifier l’état des crochets d’accrochage sur les bords Moustiquaires coulissantes · Vérifier l’état des galets pour un coulissement régulier · Nettoyer les rails latéraux des résidus et saletés · Lubrifier périodiquement les parties mobiles · Éviter les chocs violents du filet à l’ouverture Moustiquaires à panneaux · Contrôler l’état des charnières et attaches · Remplacer joints et profilés usés · Vérifier le parfait alignement des panneaux · Nettoyer les profilés en aluminium avec des produits spécifiques Moustiquaires plissées · Éviter déchirures et plis sur le filet · Remplacer les filets usés qu’on ne peut plus tendre · Nettoyer régulièrement le filet avec un chiffon humide · Lubrifier les rails coulissants s’ils grincent Moustiquaires à enroulement · S’assurer que le filet s’enroule parfaitement · Nettoyer régulièrement le coffre · Lubrifier articulations et bras de mouvement · Éviter l’accumulation de saletés dans les rails ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Profitez au maximum des bénéfices de vos moustiquaires Installer et prendre soin dans le temps d’une moustiquaire est indispensable pour pouvoir en profiter longtemps des avantages et avoir un produit toujours efficace. Suivez les conseils que nous venons de vous présenter : avec le simple bricolage vous pourrez économiser sur des interventions coûteuses et profiter d’espaces toujours protégés pendant de très nombreuses années.