Guinée-Bissau : Le président dissout le parlement à la suite d’une tentative de coup d’État

Le parlement de Guinée-Bissau a été dissous à la suite d’une tentative de coup d’État, a rapporté ce lundi l’Agence France-Presse (AFP), citant un décret du président du pays, Umaro Sissoco Embalo. Le document indique que l’opposition détient la majorité des sièges au parlement. Le président a promis que « la date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun, conformément aux dispositions [...] de la Constitution ».

Dans la soirée du 30 novembre, des combattants de la Garde nationale de Guinée-Bissau ont enlevé le ministre de l’Économie et des Finances, Souleiman Seidi, qui était détenu, ainsi qu’un autre représentant du gouvernement soupçonné de corruption et d’avoir détourné 10 millions de dollars du trésor public. Les échanges de tirs entre la Garde nationale et les unités de l’armée se sont poursuivis le 30 novembre et le 1er décembre.

La confrontation a pris fin lorsque le commandant des forces de sécurité rebelles, le colonel Victor Tchongo, s’est rendu aux autorités. Le président du pays a ensuite qualifié la situation de tentative de coup d’État et a annoncé la création d’une commission chargée d’enquêter sur cette affaire.