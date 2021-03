Généreux, le Gabon fait un don de 500 millions aux victimes des explosions de Bata

Le gouvernement gabonais a la main généreuse et compatissante face au drame survenu le 7 mars à Bata (Guinée équatoriale). C’est la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qui s’est chargée ce vendredi, d’apporter outre le soutien moral du Gabon, une enveloppe de 500 millions de FCFA pour les quelques 100 morts et 600 blessés de cette catastrophe survenue dans un camp militaire de la capitale économique équato-guinéenne.

Rose Christiane Ossouka Raponda a fait le déplacement ce vendredi de Bata où avait lieu la cérémonie d’hommage aux victimes de la tragédie du 7 mars. Porteur d’un message personnel d’Ali Bongo, la Première ministre gabonais a tout d’abord été reçue en audience par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo au Palais de l’Afrique de Bata.

La Première ministre et le président équato-guinéen, hier à Bata

En seconde heure, Ossouka Raponda a pris part à la cérémonie d’hommage national aux victimes des quatre explosions au stade stade Nkoantoma. La Première ministre gabonaise a adressé aux plus hautes autorités et à l’ensemble du peuple équatoguinéen ses condoléances les plus attristées et les a assurés du plein et entier soutien du Gabon en cette rude épreuve, qui a endeuillée le pays et au-delà, la sous-région, martèle un communiqué de la primature gabonaise.

L’hommage national aux victimes

Mais le Gabon a surtout fait un don d’un demi-milliard à la république sœur de Guinée Equatoriale au titre de l’aide humanitaire demandée par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo au lendemain de la tragédie. 500 millions de nos francs qui devraient permettre de venir en aide aux nombreuses populations sinistrées qui ont perdu des proches et leurs habitations.