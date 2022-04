Fegafoot : Pierre Alain Mounguengui gifle tous ses adversaires et rempile pour 4 ans de plus !

Pierre Alain Mounguengui est sorti victorieux du congrès électif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) tenu ce samedi à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Malgré les manigances du gouvernement gabonais et d’Ali Bongo d’invalider sa candidature en l’offrant une nomination piégée au ministère des Sports, le président sortant a tenu bon et a même obtenu la confiance de ses pairs à plus de 54%. Une victoire du sortant qui a douché l’ensemble de ses adversaires y compris ceux tapis au palais présidentiel.

Lire aussi >>> Fegafoot : Pierre-Alain Mounguengui refuse sa nomination « illégale » et reste dans la course ! 33 des 35 délégués de la Fegafoot convoqués ce samedi à Lambaréné pour élire le patron du football pour les 4 prochaines années, n’ont pas longtemps hésité à faire leur choix. Ils ont plébiscité une nouvelle fois Pierre Alain Mounguengui par 18 voix (54,54%) contre 12 voix (36,36%) pour Jérôme Efong Nzolo et une maigre voix chacune (3,03%) pour les candidats Dieudonné Ndoumbou Likouni, Dieudonné Wayi et Désiré Meba Me Fama. Surprise de ce scrutin, l’ancien football international Valery Ondo Ebe n’a obtenu aucune voix des délégués. Un scrutin que le principal adversaire de Pierre Alain Mounguengui, Jérôme Efong Nzolo n’entend pas de cette oreille. Le candidat malheureux soutenu par le palais présidentiel, a déjà crié son amertume évoquant des « irrégularités qu’il entend conter. Il devrait introduire des recours tant nationaux qu’internationaux pour faire invalider la victoire de son rival. Lire aussi >>> Course à la Fegafoot : Ali Bongo coule Pierre-Alain Mounguengui et sauve Jérôme Efong Nzolo Pour lui, »la Commission électorale de la Fegafoot a fait preuve de partialité vicieuse qui nous a conduit à une élection entachée de flagrantes irrégularités, de nature à remettre en cause le résultat final", a-t-il déclaré avec peine hier. Avant de promettre à ses soutiens : « Votre volonté de changement ne sera pas vaine. C’est pour toutes ces raisons, que nous allons déposer un recours auprès des instances nationales et internationales, aux fins d’annuler cette forfaiture électorale », a conclu le candidat malheureux. Rappelons que Jérôme Efong Nzolo essuie là, sa seconde défaite contre l’indéboulonnable Pierre Alain Mounguengui. L’ancien arbitre international avait été également en lice en avril 2018 sans parvenir à défaire le président sortant qui continue de jouir visiblement du soutien des acteurs du football. Une victoire de Pierre Alain Mounguengui qui sonne comme un vote sanction contre l’immixtion politique des autorités gabonaises dans les affaires de cette fédération bien indépendante. Les résultats du vote de ce 16 avril : Pierre Alain Mounguengui : 18 voix

Jérôme Efong Nzolo : 12 voix

Dieudonné Ndoumbou Likouni : 1 voix

Désiré Meba Me Fama : 1 voix

Dieudonné Wayi : 1 voix

Valéry Ondo Ebe : 0 voix