Nouveau rebondissement dans l’élection de ce samedi du prochain président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Alors que l’on croyait qu’Ali Bongo et Franck Nguema avaient réussi par malice à mettre hors course le président sortant Pierre-Alain Mounguengui, il n’en est rien. Ce dernier a décliné sa nouvelle nomination en qualité d’inspecteur général du ministère des Sports, par ailleurs contraire aux textes en vigueur en raison du fait qu’il soit retraité. Un piège qui se referme finalement sur Ali Bongo et son gouvernement.

Le feuilleton à rebondissements de l’élection du président de la Fegafoot de ce samedi après-midi promet de nous tenir en haleine à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Et pour cause, alors que l’exécutif gabonais avait clairement pris partie hier en nommant Pierre-Alain Mounguengui à des fonctions qui rendraient incompatibles sa présence dans la course à sa succession, l’intéressé a décliné l’offre en guise de piège tendue par Ali Bongo et son ministre des Sports.

Le lettre de refus de sa nomination, un pied de nez à Ali Bongo et à Franck Nguema

Dans un courrier daté de ce vendredi et constaté par huissier, Pierre-Alain Mounguengui a écrit au secrétaire général du gouvernement pour refuser ce cadeau empoissonné. Après avoir remercié Ali Bongo pour cette « marque de confiance » en sa personne, Pierre-Alain Mounguengui souligne clairement que cette « nomination est en contradiction avec les dispositions statuaires qui régissent les agents de l’Etat », en raison notamment de son âge : 65 ans. La retraite au Gabon étant fixée à 60 ans.

Une preuve s’il en fallait que le conseil des ministres et ses nombreux conseillers juridiques se sont fourvoyés sur les textes encadrant cette nomination « surprise ». Et le candidat à un 3e mandat de faire remarquer : « Me mettre au service de mon pays, notamment dans le domaine du football, est tout au long de ma modeste carrière, un véritable sacerdoce. Car, il n’y a rien de plus noble que de porter très haut le flambeau de son pays à l’international.

Le candidat ventant son bilan à la tête de la fédération

Avant de conclure que »C’est donc avec beaucoup de regret que je décline cette nomination et vous prie de bien vouloir l’enregistrer et en prendre acte". Et bam ! Il reste donc en lice pour affronter notamment le candidat « présidentiel » Jérôme Efong Nzolo à l’origine d’un sauvetage réalisé également hier au cours de ce conseil des ministres très orienté. Les délégués de la Fegafoot devront bien choisir entre 5 listes rivales au lieu de 4, comme le prévoyait Ali Bongo et son gouvernement.