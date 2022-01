Drame du stade d’Olembé : la FIFA présente ses condoléances aux familles endeuillées

Le drame survenu lundi suite à une bousculade au stade d’Olembé de Yaoundé, peu avant la rencontre des 8e de finales entre le Cameroun et les Comores, continue de susciter les réactions du monde sportif. Alors que le bilan officiel fait état de 8 morts, 38 blessés dont 7 graves, la fédération mondiale de football a tenu à présenter ses condoléances.

« La FIFA tient à adresser ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie lors de la tragédie survenue au stade d’Olembé à l’occasion du match de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Cameroun aux Comores », indique le communiqué de l’instance mondiale du football, parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241.

Avant de conclure : « En ces moments difficiles, la communauté du football s’unit en prière et en pensées avec les victimes et les blessés, ainsi qu’avec le personnel de la Confédération Africaine de Football et de la Fédération Camerounaise de Football ».