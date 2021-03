Cuba : le pays compte vacciner sa population avec des vaccins fait maison

Cuba compte démarrer en juin sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec l’un de ses vaccins maison et avoir immunisé d’ici août la moitié de ses habitants, ont annoncé mardi les autorités. Le pays compte deux candidats-vaccins, Soberana 2 et Abdala, en phase 3, la dernière avant approbation.

Si l’un ou l’autre parvient à l’autorisation finale, il serait le premier vaccin contre la Covid-19 conçu et produit en Amérique latine. Cuba prévoit d’avoir un peu plus de deux millions de personnes vaccinées d’ici mai, en combinant les essais cliniques en phase 3 et des études d’intervention à plus grande échelle auprès des personnels soignants. Le 4 mars, Soberana 2 est entré en phase 3, qui implique 44 000 volontaires, et lundi 150 000 travailleurs de la santé ont commencé à être vaccinés.

Le pays travaille également sur quatre candidats-vaccins : Mambisa (en phase 1), Soberana 1 (en phase 2), Soberana 2, Abdala (en phase 3) ainsi qu’un cinquième, Soberana +, reformulation du Soberana 1 à destination des personnes convalescentes de la maladie. Ces projets utilisent une protéine recombinante, technique également utilisée par l’entreprise américaine de biotechnologie Novavax.