Crise à la Fégabab : la LIBBOM, 4e ligue à stopper ses activités pour contester la réélection d’Asseko

La Ligue de basket-ball de l’Ogooué-Maritime (LIBBOM), comme ses sœurs de Franceville, Lambaréné et l’Estuaire, rejette également la réélection de Willy Conrad Asséko. Dans un communiqué daté de ce 24 janvier, elle a annoncé la suspension de sa participation à toutes les activités de la Fédération gabonaise de basket-ball (Fégabab). Une décision qui fait suite aux nombreuses irrégularités observées lors de l’assemblée générale élective qui a reconduit Willy Conrad Asséko à la tête de la fédération.

« Le Comité directeur de la Ligue de basket-ball de l’Ogooué-Maritime a décidé à l’unanimité de surseoir à toute participation aux activités de la Fégabab jusqu’à ce que les autorités compétentes statuent sur la situation des recours transmis », précise la Ligue de basket-ball de l’Ogooué-Maritime (LIBBOM) dans son communiqué parvenu ce vendredi à la rédaction d’Info241.

Le président réélu contesté

Elle dit attendre du Comité national olympique gabonais et du ministère de tutelle, ni plus ni moins que l’annulation de la réélection du président sortant Willy Conrad Asséko, afin d’assurer un retour à une gestion saine de la discipline. « Il y a eu une manipulation des textes. Et le président sortant candidat n’a pas respecté certaines normes qui rendent un candidat éligible », a indiqué le secrétaire général de la LIBBOM, Jordan Thomas Vane Mabouga.

Il faut préciser que la Fégabab n’a pas respecté les règles de convocation tout comme le chronogramme de l’élection, qui prévoyait une annonce des candidatures validées pour le 21 décembre. Or, c’est malheureusement le 10 janvier que toute cette mascarade s’est faite pour une élection tenue un jour après. Des irrégularités graves et décevantes qui ont provoqué l’ire des fédérations provinciales les plus influentes, notamment celles de Franceville, Lambaréné, Port-Gentil et de l’Estuaire.

Le communiqué de protestation

C’est fort de cela que ces quatre grandes ligues du Gabon ont fait une pétition pour réclamer du ministère des Sports l’annulation pure et simple de cette élection.

« Le jour du vote du 11 janvier, certaines fédérations n’ont pas eu accès et donc n’ont pas voté. Je pense que cette élection devrait être reportée », estime Jordan Thomas Vane Mabouga.

Une situation qui traduit un besoin urgent de dialoguer avec toutes les parties concernées par cette élection contestée, dans l’optique d’apaiser les tensions pour un basket-ball gabonais serein. Si la fédération ne parvient pas à gérer cette crise, la situation pourrait compromettre considérablement le fonctionnement de la Fégabab.

« Nous avons décidé de suspendre toutes activités des compétitions fédérales. Si la fédération contestée organise une compétition, l’Ogooué-Maritime ne prendra pas part », précise le secrétaire général de la Ligue de basket-ball de l’Ogooué-Maritime (LIBBOM).

Conformément à l’article 131, alinéa 12 des règlements généraux de la Fégabab, « les membres affiliés allant à l’encontre de cette décision s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension, comme indiqué dans l’article 139 des règlements généraux de la Fégabab », prévient la Ligue de basket-ball de l’Ogooué-Maritime. « Il y a eu beaucoup de magouilles. Est-ce que la fédération a emmené les dossiers de candidature pour homologation au bon moment ? Ils savaient qu’au sein de la Ligue de l’Estuaire, ils n’auraient pas la majorité. C’était évident, parce que beaucoup ont critiqué son mandat », ajoute le président de l’association Tanganika, Vianney Akaga.