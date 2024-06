Conseil départemental de Bendjé : Examen et adoption du budget de 2,57 milliards de l’année 2023

La délégation spéciale en charge de la gestion du Conseil départemental de Bendjé (CDB, Ogooué-Maritime) s’est réunie vendredi dernier en plénière sous la direction de Paul Mouketou pour examiner et adopter le compte administratif de l’exercice 2023. Cette réunion, conforme aux dispositions de l’article 62 de la loi organique N°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, a abouti à un vote du budget du compte administratif 2023 : sept voix pour, deux abstentions et trois contre.

Le budget, ordonnancé par l’ancien président Louis Barrys Ogoula Olingo, a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 757 994 557 Francs CFA. Malgré l’absence de Ogoula Olingo pour raisons de santé, Paul Mouketou a dirigé la séance, soulignant l’importance du rapport soumis par la sous-commission administrative et financière, qui a travaillé pendant quatre jours pour évaluer la gestion du budget 2023.

Une vue des lieux

La plénière s’est tenue dans la salle polyvalente des réunions du CDB, où Marie Eugénie Caroline Kamara, préfète du département de Bendjé, a encouragé les délégués spéciaux à faire preuve de dynamisme et de sagesse pour garantir une gestion conforme aux textes en vigueur. Elle a également souligné la nécessité d’une concordance exacte entre le compte administratif et le compte de gestion, élaboré par le comptable public chargé des recettes et des dépenses ordonnancées par le délégué spécial en charge du CDB.

L’examen du compte administratif constitue un acte crucial de la vie départementale, symbolisant les principes de bonne gouvernance et de transparence. Cet exercice annuel oblige le comptable local à rendre compte de sa gestion financière et à transmettre mensuellement et annuellement sa situation comptable à la collectivité locale.