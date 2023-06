CAN U23 2023 : Débouté en appel, le Cameroun traduit le Gabon devant le tribunal arbitral du sport

Le bras de fer entre le Gabon et le Cameroun autour d’une place à la CAN U23 Maroc 2023 pourtant obtenue par le Gabon lors des éliminatoires, n’est pas prêt de connaitre son épilogue. Alors que l’on croyait la décision du jury d’appel de la CAF de ce jeudi 8 juin avait mis fin aux velléités camerounaises autour du joueur gabonais Floriss Djavé (19 ans), il n’en est rien. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé vendredi avoir saisi en procédure d’urgence le Tribunal arbitral du sport (TAS) basé à Lausanne (Suisse).

Le Cameroun bien que battu sur le terrain du football par les Panthères U23, rêve toujours de participer à la prochaine CAN Maroc 2023 en profitant des failles administratives du Gabon. Pour y arriver, elle s’était saisi en mars dernier, au lendemain de la défaite de sa sélection face au Gabon, d’une erreur administrative commise par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) sur le Floriss Djavé. Une quête pour laquelle elle avait obtenu le 10 mai dernier la condamnation du Gabon devant le jury disciplinaire de la CAF.

Une bataille judiciaire qui vire à l’acharnement

Sauf que la Fegafoot, droit dans ses bottes, avait immédiatement fait appel de cette décision qui disqualifiait le Gabon au profit du Cameroun pour la prochaine CAN devant débuter le 24 juin prochain. Le jury d’appel de la CAF a le 8 juin donné grâce au Gabon et débouté la Fecafoot dirigée par Samuel Eto’o, de son rêve d’être qualifié sur tapis vert au détriment du Gabon. Une décision en appel qui n’a pas fait le bonheur de la partie camerounaise qui a annoncé vendredi avoir saisi le TAS pour obtenir gain de cause.

Lire aussi >>> Affaire Floriss Djave : la CAF inflige plusieurs sanctions au Gabon éjecté de la CAN Maroc U23

« Le 8 juin 2023, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu une décision dans le cadre de l’affaire opposant La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) à la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT).

La FEGAFOOT avait saisi en appel cette instance après la décision du Jury disciplinaire qui disqualifiait le GABON de la CAN U23 », rappelle le communiqué signé du secrétaire général de la Fecafoot parvenu hier à la rédaction d’Info241.

Le Cameroun d’Eto’o mauvais perdant

« Mais contre toute attente, le Jury d’appel de la CAF a annulé en toutes ses dispositions, la décision 006- ALG- 10-05-2023 rendue par le Jury Disciplinaire de la CAF et par conséquent la décision du 27 mai 2023 de la Commission d’Organisation qui avait ordonné le remplacement de la Sélection U23 du Gabon par celle du Cameroun », se plaint ouvertement Blaise Djounang, secrétaire général de la Fecafoot. Face à revers, le désormais mauvais perdant qu’est le Cameroun a rebondi auprès TAS, instance judiciaire mondiale du sport.

« Convaincue de la pertinence des moyens soulevés devant les instances juridictionnelles de la CAF, la Fédération Camerounaise de Football a décidé à travers son Comité Exécutif d’exercer les voies de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport en procédure d’urgence », a annoncé la Fecafoot qui ne veut pas lâcher le morceau de sa disqualification. Une bataille judiciaire qui vire à l’acharnement pour le Cameroun, bien décidé à faire éliminer le Gabon de la CAN U 23 par toutes les voies légales dont il pourrait disposer.