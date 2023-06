Affaire Djavé : le Gabon réhabilité par le jury d’appel de la CAF pour disputer la CAN U23 !

C’est la fin d’un feuilleton qui a tenu en haleine depuis mars dernier les Gabonais et les Camerounais autour de leur participation effective à la CAN U23 Maroc 2023. Après que le jury disciplinaire ait donné raison le 17 mai au Cameroun qui contestait l’âge du joueur Floriss Djavé (19 ans) après avoir été battu sur le terrain par le Gabon, le jury d’appel a réhabilité le Gabon dans ses droits. La sélection gabonaise emmenée par Saturnin Ibela prendra bien part à la CAN U23 qui débute ce 24 juin au Maroc.

Lire aussi >>> Affaire Floriss Djave : la CAF inflige plusieurs sanctions au Gabon éjecté de la CAN Maroc U23 Les manœuvres peu fair-play de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) dirigée par l’ancien international Samuel Eto’o n’ont pas prospéré devant le jury d’appel de la CAF. Après avoir obtenu la condamnation du Gabon pour faute administrative devant le jury disciplinaire pour avoir interverti les dates de naissance entre deux joueurs dans une précédente compétition, cette décision vient d’être cassée par le jury d’appel. Un ouf de soulagement pour la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui cloue le bec au Cameroun. Une vue de la sélection U23 du Gabon bien qualifiée pour la CAN 2023 Selon le communiqué publié ce jeudi par la Fegafoot, « Suite à l’appel interjeté par la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) sur l’affaire DJAVE et après la décision du jury disciplinaire de la CAF qui avait donné raison au Cameroun, le jury d’appel a jugé »recevable l’appel de de la FEGAFOOT". Le jury d’appel a dans sa décision saluée par les supporters du Gabon annulé sans aucune forme de procès « la décision du jury disciplinaire tout en rejetant toutes les autres demandes ». Lire aussi >>> CAN Maroc U23 : Le comité d’organisation remplace déjà le Gabon par... le Cameroun ! « Par conséquent, l’équipe nationale U23 (du Gabon, ndlr) disputera la CAN de la catégorie prévue au Maroc à partir du 24 juin 2023 », conclu le communiqué signé de la commission médias, communication et marketing de la Fegafoot. Une décision de soulagement pour les poulains du coach Saturnin Ibela qui malgré les mauvaises nouvelles du jury disciplinaire avaient poursuivi leur programme d’entrainement en vue de prendre part à la phase finale de la compétition âprement gagnée ce jeudi à double titre face un Cameroun mauvais perdant.

