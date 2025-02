CAN 2026 : Les supporters gabonais sous le choc après la débâcle des Panthères dames face au Mal

La sélection nationale féminine du Gabon a essuyé une lourde défaite, 6 buts à 0, ce jeudi au Stade de la Rénovation de Franceville face aux Aigles du Mali, lors du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Un revers cinglant qui a déchaîné les passions et suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

Lire aussi >>> Eliminatoires CAN féminine 2026 : le Gabon humilié à domicile 6 buts à 0 par le Mali

Les internautes gabonais n’ont pas tardé à exprimer leur frustration, souvent avec ironie et amertume. « Ooooh lalaaaah c’est quoi l’humiliation là merdeuh, essayez aussi la natation, ça va marcher », a raillé Jumar Ngampoussa, tandis que Maryline Enm s’insurge : « Maaais c’est quoi ces équipes qui nous font la honte comme ça ? Elles ne sont pas obligées de jouer si c’est pour fournir cette médiocrité qui ne nous honore pas ».

Un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux

Le manque de préparation des Panthères Dames n’a échappé à personne. Pour Isaie Vicach Ndong Ovono, le véritable coupable est tout trouvé : « On doit enfermer les gens qui font participer des équipes féminines sans championnat, c’est l’image du pays là ! » Un sentiment partagé par Sosthene Mavoungou, qui dénonce l’improvisation chronique de la Fédération Gabonaise de Football : « Gabon me dépasse, arrêtez le massacre, plus rien n’est prêt, arrêtez d’abord et préparons-nous. »

Une sélection nationale toujours pas au point

Certains commentaires sont allés jusqu’à suggérer que le Gabon renonce purement et simplement aux compétitions internationales. Eddy Jordhan Sam Remolino n’y va pas par quatre chemins : « Afin d’éviter l’humiliation, retirez le Gabon de cette compétition. Trop c’est trop ». Un appel radical qui traduit le désespoir ambiant face à des scores jugés intolérables.

Une absence de préparation pointée du doigt

Toutefois, au-delà des moqueries, certains observateurs pointent du doigt des problèmes structurels plus profonds. Ivan Zuma rappelle cruellement : « On a même pas un championnat féminin », un constat amer qui pose la question de la légitimité d’une équipe nationale sans compétition domestique pour évaluer et préparer les joueuses.

L’impréparation pointée du doigt

Le débat, loin de s’essouffler, souligne l’urgence pour la Fédération gabonaise de football de repenser entièrement la structuration du football féminin dans le pays. Sans championnat régulier, sans plan de formation clair et avec une préparation de dernière minute, les Panthères Dames ne peuvent rivaliser avec des nations mieux organisées.

En attendant, les supporters gabonais, lassés des humiliations répétées, espèrent un sursaut d’orgueil pour le match retour. Car si l’amour du football reste intact, la patience, elle, semble avoir atteint ses limites.