Eliminatoires CAN féminine 2026 : le Gabon humilié à domicile 6 buts à 0 par le Mali

La sélection nationale féminine du Gabon a vécu une véritable débâcle ce jeudi après-midi au Stade de la Rénovation de Franceville. Opposées aux Aigles Dames du Mali pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, les Panthères ont subi une lourde défaite, 0-6, devant un public médusé.

Dès le coup d’envoi, les Maliennes ont imposé leur rythme avec une aisance déconcertante. À la mi-temps, le score était déjà sans appel : 5-0 en faveur des visiteuses, qui ont su exploiter chaque espace et convertir leurs occasions avec une efficacité clinique. La défense gabonaise, dépassée, n’a jamais réussi à contenir les assauts adverses, laissant l’équipe sombrer peu à peu.

Le score final de la rencontre

Alors que la date de cette confrontation était connue de longue date, les Panthères, sans championnat national depuis 3 ans pour se préparer, ont été alignées dans ces éliminatoires sans le moindre match amical. Pire encore, la liste des joueuses convoquées n’a été dévoilée que la veille de la rencontre, révélant une improvisation inquiétante à ce niveau de compétition. La sanction fut immédiate : une leçon de football administrée par des Aigles impitoyables.

Le Gabon, désormais dos au mur, devra réaliser un véritable exploit lors du match retour pour espérer se qualifier. Mais après une telle déroute, le moral des troupes semble au plus bas et le doute s’est incontestablement installé. Cette énième humiliation doit sonner l’alarme pour Pierre Alain Mounguengui et son comité exécutif. Il est urgent d’accorder plus de sérieux à la préparation des équipes féminines afin d’éviter ces déconvenues à répétition et redonner un véritable élan au football féminin gabonais.