CAN 2024 : Malgré leur réveil, les Panthères du Gabon tombent aussi face à la Libye

Malgré une volonté de sauver l’honneur, l’équipe gabonaise de handball n’a pas réussi à renverser la tendance, s’inclinant ce dimanche après-midi face à la Libye sur un score serré de 24 à 25. Il s’agissait de leur troisième match et défaite consécutive à la 26e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de handball qu’accueille depuis ce mercredi 17 janvier l’Egypte. Les gabonais disputeront désormais que les matchs de classement.

Ayant déjà subi des défaites face à l’Algérie (27-31) et le Maroc (25-33) lors des deux premières rencontres, les Panthères aspiraient à remporter leur dernier match pour au moins conclure leur participation sur une note positive. Cependant, confrontés à la dure réalité du sport de haut niveau et avec des préparations limitées, les Gabonais n’ont pas réussi à inverser la tendance contre une équipe libyenne bien préparée.

Une série de défaites

Ce troisième revers consécutif confirme l’idée que l’équipe des Panthères semblait être une victime expiatoire lors de cette compétition. L’absence de véritable préparation et de stratégie de jeu cohérente a contribué à cet échec, qui, bien que décevant, ne devrait pas surprendre les observateurs avertis de la scène du handball au Gabon.

L’implacable résultat de ce dimanche

Cette performance en dents de scie souligne la nécessité d’une planification et d’une préparation plus approfondies pour les futures participations de l’équipe nationale gabonaise de handball à des compétitions internationales. Il est essentiel d’investir dans le développement continu du handball au Gabon afin de renforcer la compétitivité de l’équipe nationale et d’améliorer ses performances lors de tournois régionaux et continentaux.

Une équipe en quête de renouveau

La série de défaites confirme la nécessité d’une réévaluation et d’une réforme au sein du handball gabonais. Pour rivaliser avec les équipes plus aguerries du continent, des efforts significatifs devront être déployés en termes de préparation, de développement des compétences et de mise en place d’une stratégie solide.

Des Panthères en quête de griffes

Les observateurs du handball au Gabon ne seront pas surpris par ce résultat, soulignant la nécessité de repenser la structure et la gestion du sport dans le pays. Il est impératif d’investir dans la formation, de soutenir les jeunes talents et de créer des infrastructures adéquates pour permettre au handball gabonais de retrouver sa place sur la scène continentale.

Bien que la déception soit palpable après cette campagne difficile, il est essentiel de tirer des leçons de ces épreuves. La CAN 2023 aura été un révélateur des défis à surmonter pour le handball gabonais. En regardant vers l’avenir, il est temps d’entreprendre des actions positives pour redynamiser et renouveler le handball au Gabon.