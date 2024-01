CAN 2023 : l’Angola et le Nigéria filent en quarts de finale sans grande difficulté

La CAN 2023 a entamé samedi sa phase à élimination directe avec les premiers matchs des huitièmes de finale disputés hier. Deux rencontres palpitantes ont offert aux amateurs de football africain des moments intenses, marqués par des rebondissements, des performances individuelles éblouissantes et des équipes déterminées à décrocher leur place en quarts de finale.

Angola vs Namibie

En premier heure à 18h00, le duel entre l’Angola et la Namibie a été un spectacle captivant au stade de la paix de Bouaké. Dès le coup d’envoi, l’Angola a imposé son rythme, créant des occasions dangereuses et mettant la défense namibienne à l’épreuve. La première mi-temps a été marquée par une intensité accrue, mais aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le fond des filets.

Cependant, la tournure du match a radicalement changé à la 66e minute, lorsque Jacinto Dala de l’Angola a débloqué la situation en inscrivant le premier but du match. Les Namibiens, réduits à dix joueurs après une expulsion, ont lutté courageusement, mais les Palancras Negras ont scellé leur victoire avec deux autres buts, portant le score à 3-0. L’Angola se qualifie ainsi de manière convaincante pour les quarts de finale.

Nigeria vs Cameroun

Plus tard dans la soirée à 21h00, le choc tant attendu entre le Nigeria et le Cameroun a tenu toutes ses promesses au stade Félicia Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les Super Eagles ont entamé la rencontre avec une détermination impressionnante, dominant les débats et créant des occasions dangereuses. C’est finalement à la 38e minute qu’Adebola Lookman a ouvert le score pour le Nigeria, capitalisant sur une offensive bien orchestrée.

La deuxième mi-temps a vu le Cameroun tenter de revenir dans la partie, mais la défense solide des Super Eagles a résisté aux assauts. À la 90e minute, Adebola Lookman a inscrit son deuxième but, scellant la victoire du Nigeria sur un score de 2-0. Les Super Eagles poursuivent ainsi leur parcours dans la compétition, se qualifiant pour les quarts de finale.

Ces deux premiers affrontements en huitièmes de finale ont offert un avant-goût du niveau de compétition intense de la CAN 2023. Les équipes victorieuses se préparent maintenant pour la suite du tournoi, tandis que les fans attendent avec impatience les prochains duels qui promettent d’être tout aussi électrisants. La CAN 2023 continue de nous régaler avec des moments de football inoubliables et met en avant le talent exceptionnel du continent africain.