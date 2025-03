L’Union nationale officialise son soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema

Le parti politique l’Union Nationale (UN) a tenu son 3ᵉ congrès extraordinaire ce samedi à Akanda, sous le thème « L’Union nationale à l’orée de la présidentielle du 12 avril 2025 ». Plus de 3 000 militants et sympathisants se sont rassemblés au stade d’Angondjé pour marquer un tournant politique majeur : l’annonce officielle de leur soutien à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la Transition.

Un parti ancré dans l’histoire politique gabonaise

Fondé en 2010 sous Ali Bongo, l’Union nationale a vu passer plusieurs figures emblématiques de la politique gabonaise, à l’instar de Zacharie Myboto, André Mba Obame, Jean Eyeghe Ndong, Jean Ntoutoume Ngoua, Casimir Oyé Mba, Pierre Claver Zeng Ebome, et plus récemment Paulette Missambo.

Une vue des participants

Le parti a toujours présenté un candidat à l’élection présidentielle, jusqu’en 2023, où Paulette Missambo fut investie pour porter les couleurs de l’UN. Cette année, le contexte politique a pris une tournure inédite. En effet, après la chute du régime d’Ali Bongo le 30 août 2023, l’Union Nationale a décidé de s’aligner aux côtés du chef de la transition, estimant que son leadership incarne une nouvelle vision pour le pays.

Un congrès sous le signe du renouveau

Des délégations venues du Grand Libreville et de l’intérieur du pays se sont retrouvées à Angondjé pour une démonstration de force et de mobilisation. Lors de ce congrès, plusieurs responsables du parti ont pris la parole pour rappeler l’importance de l’engagement politique, de la justice sociale et de la démocratie. Ils ont réaffirmé la volonté de l’Union nationale de jouer un rôle actif dans la construction d’un Gabon Nouveau, porté par des valeurs de solidarité, de patriotisme et de respect de l’état de droit.

Ce 3ᵉ congrès a ainsi permis de renforcer l’unité du parti et de redéfinir ses objectifs à l’approche de l’élection présidentielle. En apportant son soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema, l’Union nationale entend s’impliquer pleinement dans la transition politique en cours et contribuer à l’émergence d’une gouvernance stable et inclusive.