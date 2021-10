CAN 2022 : Flora Bouyi sauve les Panthères et les envoie au dernier tour des éliminatoires

Alors qu’elles recevaient hier après-midi les Diablesses Rouges du Congo au stade Auguste Monedan de Libreville, les Panthères du Gabon ont maintenu le suspens jusqu’à la 79e minute de jeu avec le but libérateur de Flora Bouyi. Une courte victoire de 1 but à 0 qui relance le Gabon dans la course pour la CAN dames Maroc 2022 et envoie les poulains de Tristan Mombo dans le second et dernier tour de ces éliminatoires continentaux.

Panthères du Gabon continuent d'être invincibles au Gabon. Battues au match aller le 20 octobre au stade Alphonse-Massamba-Debat de Brazzaville par 2 buts à 1, elles étaient condamnées à une victoire ce mardi en match retour. Alors que personne ne donnait cher de leur peau, Panthères du Gabon ont renversé la tendance hier après-midi à Libreville, en laminant les Congolaises sur la plus petite marche de 1-0. La buteuse Flora Bouyi Et pourtant le Gabon partait mal dans cette partie avec 4 de ses joueuses-clés testées positives au Covid-19. Les Congolaises qui misaient certainement sur un match pour se qualifier, ont été tout d'abord en infériorité numérique dès la 27e minute de jeu. Malgré de nombreux déchets, la partie se soldera à la mi-temps sur le score vierge de 0 but partout. De retour des vestiaires, les Gabonaises sans championnat national depuis 2 ans sortiront enfin leurs griffes. Le résumé de la rencontre A la 79e minute de jeu, Flora-Austine Bouyi Mbagou inscrira sur un spendide coup franc l'unique but de la rencontre permettant à son équipe d'arracher sa qualification pour le second tour de ces éliminatoires. Cette victoire ponctuée par trois points au compteur, est le signe parfait d'une cohésion, de l'unité, du travail en équipe et d'une prise de conscience face aux défis de l'heure. Très bien placées pour le second et dernier tour, les Gabonaises joueront face aux Togolaises lors d'un match décisif synonyme d'élimination directe.