Braconnage : trois trafiquants interpellés à Kango avec des pointes d’ivoire et des armes de chasse

Trois individus ont été arrêtés à Kango, entre le 30 juillet et le 1er août, alors qu’ils s’apprêtaient à vendre illégalement quatre pointes d’ivoire. L’opération, menée conjointement par la Direction de la lutte contre le braconnage (DLCB) des Eaux et Forêts et la Police judiciaire de Ntoum, avec l’appui de l’ONG Conservation Justice, a permis de démanteler un réseau actif dans la province.

Selon le communiqué transmis ce mardi à la rédaction d’Info241, le premier suspect, identifié comme intermédiaire, a été pris en flagrant délit au moment de la transaction. Le second a été interpellé au village Oyane, soupçonné d’avoir servi de lien entre le vendeur et l’acheteur. Quant au troisième, détenteur des quatre pointes d’ivoire, il a été appréhendé à Siat Gabon après une enquête approfondie.

Le butin des présumés braconniers

Les perquisitions menées aux domiciles des mis en cause ont conduit à la saisie de deux armes de chasse de calibre 12, de 18 cartouches et d’une balle de carabine 460, laissant présumer l’existence d’une arme destinée à la grande chasse. Ce matériel laisse entrevoir une organisation bien équipée, potentiellement active sur plusieurs fronts.

À l’heure actuelle, deux des suspects ont été placés en détention préventive à la maison d’arrêt de Libreville, tandis que le troisième est toujours sous le coup d’une procédure judiciaire. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison et de lourdes amendes, conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal gabonais.

Conservation Justice rappelle que l’ivoire provient d’espèces intégralement protégées au Gabon. Elle appelle à une vigilance accrue et à une répression exemplaire de ces actes qui compromettent la biodiversité nationale.