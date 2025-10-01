Législatives 2025 : Maganga Moussavou noyé dans son fief à Mouila, l’UDB et le PDG raflent la mise

Le scrutin de samedi dernier a été sans pitié avec de nombreuses anciennes grandes figures de la politique gabonaise. A Mouila, le verdict des urnes a été sans appel pour l’ancien vice-président du Gabon et leader du Parti social-démocrate (PSD), Pierre Claver Maganga Moussavou. Candidat au premier arrondissement de la capitale du sud du Gabon, il a subi une lourde défaite lors du premier tour des législatives du 27 septembre. Avec seulement 759 voix (15,05 %), il a terminé 4e sur 10 candidats, loin derrière les deux qualifiés pour le second tour.

En effet, les Molvilois ont préféré jeter leur dévolu sur la ministre de l’Enseignement supérieur Marcelle Ibinga Itsitsa de l’UDB qui arrive largement en tête avec 2 031 voix (40,16 %). Elle affrontera au second tour le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), Bienvenu Mabika, arrivé deuxième avec 1 100 voix (21,82 %). Un scrutin qu’il a déploré dimanche avant d’appeler à son annulation.

Ancien poids lourd de la vie politique nationale, Pierre Claver Maganga Moussavou espérait un retour à l’Assemblée nationale après avoir occupé plusieurs fonctions ministérielles et la vice-présidence sous Ali Bongo. Sa performance décevante, à peine devant des indépendants et de petits partis, illustre l’affaiblissement du PSD dans son fief historique de la Ngounié.

Selon les chiffres officiels, le siège de Mouila comptait 12 515 inscrits. Seuls 5 802 électeurs ont pris part au vote, soit un taux de participation de 46,36 %. Les bulletins nuls et blancs se sont élevés à 760, ramenant le nombre de suffrages exprimés à 5 042.

Résultats détaillés – Législatives 2025 (Mouila, 1er arrondissement)

Candidat Parti Voix % IBINGA Marcelle ép. Itsitsa UDB 2 031 40,16 MABIKA Bienvenu PDG 1 100 21,82 MAGANGA MOUSSAVOU Pierre Claver PSD 759 15,05 BARENDA Alain ADERE 340 6,74 ARESSA Dieudonné IND 297 5,89 PAPE Frédéric 7MP 147 2,92 BOUSSENGUI Jean Wilfrid IND 102 2,02 MAPANGOU Aîné RPO 171 3,39 MAGANGA Rissagay Thierry SDG 95 1,88

La bataille pour le siège de député à Mouila se jouera donc entre l’UDB et le PDG le 11 octobre prochain, lors du second tour. Pour le PSD et son chef, la messe est dite : ce revers électoral marque un sérieux coup d’arrêt dans ses ambitions de retrouver un rôle central sur l’échiquier politique gabonais.