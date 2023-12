Ali Bongo refuse un exil doré sans sa femme et son fils écroués pour malversations

On en sait désormais un peu plus sur les propositions faites à Ali Bongo depuis son renversement par l’armée gabonais. Selon des proches cités jeudi par RFI, Ali Bongo a décliné une proposition d’exil doré à l’étranger. Le père de famille a conditionné cette éventualité à la libération de sa femme Sylvia et de son fils Noureddin qui seraient selon lui innocents.

Lire aussi >>> Corruption : Sylvia Bongo rejoint son fils Noureddin au célèbre pénitencier de Libreville Alors que certains évoquaient qu’Ali Bongo restait encore au Gabon pour l’amour de son pays depuis sa chute du pouvoir le 30 août, il n’en est rien. L’ancien président dont la famille a régné de main de fer durant 56 ans sur les richesses du Gabon, refuse cette porte de sortie en laissant dans les prisons gabonaises sa femme et son fils. La famille d’Ali Bongo au complet Selon les propos rapportés hier par ses proches cités par RFI, Ali Bongo ne veut pas quitter le Gabon sans sa famille. Pire, il soutient qu’ils sont totalement innocents des crimes qui leur sont reprochés. Malgré les preuves accablantes contre eux, Ali Bongo croit dur comme fer à leur innocence et ne comprend pas pourquoi ils sont en prison. Lire aussi >>> Opération « Dignité » : la justice gabonaise ne veut toujours pas se pencher sur le cas Ali Bongo Un comportement de père de famille qui ne veut pas laisser derrière lui ses proches dans la mouise. Si cette attitude est toute à son honneur, elle tente de minimiser les nombreuses malversations commises par ses proches. Eux qui ont été retrouvés avec de grosses coupures de monnaie en espèces dans leur domicile sans la moindre justification.