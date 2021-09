Ali Bongo décore une douzaine de ses collaborateurs dont son fils Noureddin

La journée d’hier n’a pas été seulement celui du conseil des ministres mais des décorations des collaborateurs présidentiels d’Ali Bongo. Au total, une douzaine d’entre eux parmi lesquels l’ancien coordinateur des affaires présidentielles, Noureddin Valentin, ont reçu des médailles d’honneur pour leur « travail » pour le Gabon.

Il s’agit de :

Jean-Yves Teale (secrétaire général de la Présidence) et Noureddin Bongo Valentin élevés au grade de commandeur dans l’Ordre national de l’Etoile équatoriale.

Théophile Ogandaga (directeur de cabinet du président), Saliou Mohamed Ali (directeur de cabinet adjoint du président) et François Epouta (conseiller spécial du président, chef du département Protocole d’Etat) élevés au grade de chevalier dans l’Ordre national de l’Etoile équatoriale.

Jessye Morgan Ella Ekogha (conseiller spécial du président, chef du département communication, porte-parole de la Présidence) et Yann Franck Koubje (directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor) élevés au grade d’officier dans l’Ordre national du mérite Gabonais.

Et enfin les conseillers d’Ali Bongo : Ian Ngoulou, Dominik Sudnik, Laetitia Yuinang, Emmanuel Leroueil et David Mboussou. Tous élevés au grade de chevalier dans l’Ordre national du mérite Gabonais.

La cérémonie de remise de médailles s’est déroulée ce lundi à huis clos au palais présidentiel de Libreville.