Ali Bongo convoque un nouveau conseil des ministres virtuel ce matin à Libreville

Deux semaines après le dernier conseil des ministres, Ali Bongo présidera à nouveau une nouvelle séance ce mercredi à 10h00. C’est ce qu’indique une note de la Présidence gabonaise parvenue hier soir à la rédaction d’Info241. Cet énième conseil des ministres virtuel intervient après le conseil interministériel tenu mardi autour de la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

Celui-ci a porté sur la situation épidémiologique du Gabon face à la pandémie de coronavirus, l’ajustement de la riposte et l’accélération de la campagne de vaccination mais également sur la situation économique et l’exécution du budget. Ce conseil des ministres sera surtout le moment de faire de nouvelles annonces et de procéder à des nominations de cadres du régime dans plusieurs administrations publiques.

Ce rendez-vous gouvernemental intervient après le lancement de la campagne vaccinale contre la Covid-19 où plusieurs membres se sont fait vacciner avec le don chinois du vaccin élaboré par Sinopharm. Depuis la pandémie, le conseil des ministres ne se tient plus que par visioconférence.