Agriculture : le Commissaire Général au Plan héraut des intérêts économiques du Gabon au Forum de le la FAO à Rome (Italie)

Le Commissaire Général au Plan de la Vice-primature en charge de la Planification et de la Prospective, Vulgain Andzembe Tsiegori a défendu avec une qualité et un dynamisme marquants les intérêts économiques du Gabon du 14 au 18 octobre 2024 à Rome en Italie, à l’occasion du Forum mondial sur l’alimentation organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cet organisme international onusien a rassemblé pendant quatre jours en Italie, les acteurs des systèmes agroalimentaires du monde sous le thème : "une bonne alimentation pour tous, pour aujourd’hui et pour demain"a constaté l’envoyé spécial d’Info241.

C’est en sa qualité de pays membre de l’initiative « Main dans la Main » qui vise à stimuler les investissements agricoles autour du thème : "Une bonne alimentation pour tous, pour aujourd’hui et pour demain", que le Gabon à travers le Financier Économiste gabonais M. Andzembe Tsiegori a conduit une importante délégation en l’absence du ministre de tutelle de l’Agriculture empêché pour des raisons d’agenda gouvernemental afin de convaincre les nombreux investisseurs pour le financement de de la Zone Agricole à Forte Productivité de Kango (ZAP) .

Le CGP et la délégation gabonaise devisant avec les investisseurs

Au cours de ce forum mondial portant sur l’agriculture, le Commissaire Général au Plan (CGP), sieur Vulgain Andzembe Tsiegori maîtrisant les mécanismes financiers et la recherche capitalistique des investisseurs a présenté, défendu avec technicité et finesse le plan d’investissement de la Zone Agricole à Forte Productivité de kango dite ZAP. Un espace agricole qui prévoit des cultures vivrières, maraîchères et des activités d’élevage afin d’attirer des investisseurs potentiels pour concrétiser à la fois les aménagements et les exploitations productives.

Interrogé par Info241 lors de ce forum, le CGP a déclaré ce qui suit : « pour le compte de la Vice-primature - Ministère de la Planification et de la Prospective dirigé par son Excellence Alexandre Barro Chambrier, j’ai eu l’honneur de représenter notre pays lors du forum international consacré aux investissements agricoles, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que le soutien technique de la FAO Gabon dont je salue singulièrement la dynamique de la représentation nationale. Cet événement, intitulé "Initiative Main dans la Main", nous a donné l’occasion de présenter le potentiel agricole aux investisseurs ».

A la suite de la présentation de ce projet auquel les plus hautes autorités en tête desquelles, le Président de la Transition, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement accordent du prix, la délégation nationale et les probables investisseurs se sont réunis pour discuter sur les opportunités d’investissements dans les infrastructures agricoles, la recherche et le développement de technologies innovantes, la formation ainsi que sur la nécessité de renforcer les chaînes d’approvisionnement.

Vulgain Andzembe présente les initiatives agricoles et économiques du Gabon à Qu Dongyu, directeur général de la FAO

A cet effet, une rencontre au sommet a été organisée par le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le chinois Qu Dongyu a accordé une audience au Commissaire Général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, représentant de la délégation gabonaise afin d’échanger sur le forum et sur le potentiel que regorge le pays en matière agricole. Le CGP a profité de cette audience pour exprimer au nom du Gabon ses remerciements, pour cette première invitation au patron de la FAO. Tout en indiquant les enjeux et les challenges à relever pour le Gabon en terme de réduction du déficit de la balance commerciale dans le secteur agricole.

Sans omettre, les initiatives, la dynamique innovante pour le développement de l’agriculture via le nouveau cycle économique lancé par les autorités gouvernementales sous le leadership du Comité de la transition, de la restauration des institutions (CTRI) et son chef de file, Brice Cloataire Oligui Nguema. Tout ceci vise les objectifs de transformation industrielle, de modernisation et mécanisation du secteur agricole pour l’autosuffisance alimentaire des populations gabonaises.

Le CGP et le DG Qu Dongyu satisfaits de la qualité des projets et des projections agricoles pour le Gabon

Le projet phare défendu lors du forum a été la ZAP de Kango. Cette dernière fait partie intégrante des cinq ZAP que le gouvernement Ndong Sima II souhaite prioriser dans sa stratégie nationale agricole inscrite au sein du Plan national de développement de la transition (PNDT) conçu et piloté par le Ministère de la Planification et de la Prospective.

Rappelons que la partie nationale s’est engagée ainsi à faciliter l’implémentation des projets discutés, dans le but de transformer les défis alimentaires en opportunités de développement. Cet événement qui a rassemblé les acteurs majeurs du secteur agro-alimentaires, visait à promouvoir les solutions durables face aux défis alimentaires mondiaux. Il a en effet mobilisé des acteurs clés du développement agricole, notamment des investisseurs et plusieurs pays membres de l’Initiative, pour échanger sur des stratégies innovantes visant à lutter contre la faim et promouvoir la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.