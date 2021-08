Afrobasket U16 : Les Panthères du Gabon essuient une 4e défaite face à l’Ouganda

Le naufrage collectif des Panthères du Gabon à l’Afrobasket FIBA U16 Egypte 2021 s’est de nouveau poursuivi ce mardi après-midi. Après avoir essuyé 3 défaites en autant de rencontres, les jeunes Panthères qui ont tenté cette fois de sortir de cette triple spirale de défaites, n’ont pas réussi à s’imposer face une équipe ougandaise « The Cranes (les Grues) » plus vindicative.

Et pourtant nos U16 ont à certains moments moins chancelant. Dès le premier quart temps, l’écart entre les deux équipes s’est rapidement établi en 12 à 23. Au second, les Panthères ont sorti quelques griffes en 30 à 33, avant de prendre même momentanément l’avantage au score lors du 3e quart temps 41 à 44. La défaite du Gabon s’est définitivement scellée lors du dernier quart avec des jeunes Ougandais plus adroits. Score final 67 à 81.

L’intégralité de la rencontre ce mardi

Une quatrième défaite consécutive de nos jeunes à ce championnat d’Afrique de basket qui est déjà un rendez-vous manqué par le Gabon. A deux rencontres de la fin de la phase de poules, les chances de voir le Gabon sauver la face s’amenuisent au fil des défaites. Surtout face à ces deux prochains adversaires : mercredi à 13h00 face à la Côte d’Ivoire et jeudi face au pays organisateur, l’Egypte, à 19h00 (heure de Libreville).

Les différents résultats des Panthères U16 à cet Afrobasket :

vendredi 6 août 2021 : Algérie (82) vs Gabon (63)

samedi 7 août 2021 : Mali (137) vs Gabon (47)

lundi 9 août 2021 : Gabon (56) vs Tchad (70)

mardi 10 août 2021 : Gabon (67) vs Ouganda (81)