Vers une reprise probable des championnats gabonais de football le 30 mars

Après plus de 8 mois de retard à l’allumage, une lueur d’espoir se profile à l’horizon pour les amateurs de football gabonais. La possibilité d’une reprise des championnats National-Foot 1 et 2 le 30 mars prochain a été évoquée ce jeudi à Libreville lors d’une réunion entre les dirigeants de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), de la Ligue nationale de football féminin (Linaffem) et de l’Association des clubs professionnels de football (ACPF), en présence du ministre des Sports, André Jacques Augand.

Cette proposition, qui a été bien accueillie par les autorités sportives, suscite un regain d’enthousiasme parmi les supporters et les acteurs du football national. Après une période prolongée d’interruption due à la pandémie de COVID-19 et aux difficultés économiques qui ont suivi, la perspective de retrouver les terrains de football est accueillie avec soulagement et anticipation. Une vue de l’assistance La décision de fixer la fin de la saison au 30 juin 2024 vise à donner aux équipes et aux joueurs une période suffisante pour disputer l’intégralité du championnat dans des conditions optimales. Cependant, des questions persistent quant à la préparation des équipes et à la garantie de leur sécurité sanitaire, étant donné la situation évolutive de la pandémie. Le ministre des Sports, André Jacques Augand, a également abordé la question des salaires des joueurs, affirmant que ceux-ci seraient versés régulièrement chaque fin de mois, ce qui constitue un soulagement pour de nombreux athlètes dont les revenus ont été affectés par la crise. Par ailleurs, le changement de modèle économique annoncé par le ministre, qui privilégie le financement par le biais des responsabilités sociétales des entreprises (RSE), ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du football national et la pérennité des compétitions. En dépit des défis à relever, la reprise potentielle du championnat National-Foot 1 et 2 le 30 mars représente un pas important vers la normalisation des activités sportives dans le pays. C’est un signal positif pour tous les acteurs du football et une occasion de renouer avec la passion et l’excitation que procure ce sport tant aimé.