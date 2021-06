Utilisation responsable des réseaux sociaux : 500 élèves de Libreville sensibilisés par Moov Africa

L’avènement des nouvelles technologies dont Internet a entraîné des nouveaux usages d’où l’importance que prennent aujourd’hui les réseaux sociaux. Omniprésent dans nos vies et encore plus dans celles des jeunes, ils sont à l’origine de nombreuses déviances observées dans nos sociétés. C’est pour sensibiliser les plus vulnérables que Gabon Telecom a tenu, dans son engagement citoyen, à offrir une formation destinés aux jeunes sur « L’utilisation responsable des réseaux sociaux ».

Les formations se tiennent dans la salle numérique située dans l’enceinte du Lycée national Léon Mba, salle entièrement financée par Gabon Telecom et UGB qui a pour objectif la réduction de la fracture numérique. Les formations ont démarrées le 31 mai et se poursuivront jusqu’au 30 juin 2021.

Encadrées par les dirigeants des 3 établissements qui composent le complexe scolaire, les sessions ont été organisées de manière à offrir une représentativité de toutes les classes de la 6 à la 1ère (les classes d’examen ayant été exemptées).

Lieu d’apprentissage et de formation, la 3è édition de ces formations gratuites (GT LAB) permettront à ces jeunes de mieux maîtriser les différentes plateformes (Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram…), d’en appréhender les bons et les mauvais côtés. Et un accent particulier sera mis sur les Fake news et leurs dangers. Comment les identifier ? Etc.

La formation est animée par des professionnels du web appartenant à une PME locale, Melty TEK. Les bénéficiaires se déclarent satisfaits et le constat a démontré un intérêt certain de la population ciblée. Ces formations vont s’étendre ainsi sur 5 semaines et visent à terme 500 élèves formés en 25 sessions animées.