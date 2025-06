C’est une cérémonie à la fois solennelle et prometteuse qui s’est tenue ce vendredi 20 juin au siège de Setrag à Owendo. Quinze jeunes Gabonais y ont officiellement reçu leurs diplômes au terme du programme de formation « Tremplin », une initiative inédite portée par la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), filiale du groupe minier Eramet. L’événement a marqué la clôture de cette première édition, saluée comme un franc succès.

Lancé en mars 2024, le programme « Tremplin » a permis à ces jeunes ingénieurs, formés sur deux continents (Afrique et Europe) et dans trois pays (Gabon, Maroc et France), d’acquérir des compétences pointues dans les métiers du ferroviaire. En partenariat avec l’Institut de Formation Ferroviaire du Maroc, les bénéficiaires ont eu 16 mois de formation alliant théorie et immersion pratique dans les différents services de Setrag.

Miser sur la jeunesse pour relever les défis de demain

L’objectif affiché est clair : créer un vivier local de professionnels capables de répondre aux besoins croissants du secteur ferroviaire gabonais. Un pari stratégique pour Setrag et Eramet, qui entendent jouer un rôle moteur dans la formation de la relève nationale.

Une des jeunes bénéficiaires du programme

Lors de la cérémonie, André Massard, représentant d’Eramet au Gabon, a salué l’initiative comme étant « l’incarnation des valeurs du groupe : l’engagement et la performance ». De son côté, Christian Magni, Directeur Général de Setrag, a insisté sur l’importance de cette formation dans le paysage socio-économique actuel : « Il s’agit d’un engagement concret en faveur de l’emploi des jeunes, en ligne avec la politique nationale du plein-emploi prônée par le Président de la République ».

Un élan soutenu par le gouvernement

Le représentant du ministère du Travail, également présent, a exhorté les diplômés à « devenir les architectes de leur avenir », rappelant l’ambition du gouvernement de faire de la formation professionnelle un pilier de la lutte contre le chômage des jeunes. Cette volonté s’inscrit dans les grandes orientations du Plan national de développement.

Le programme « Tremplin » n’est donc pas un simple coup d’éclat. Il s’intègre dans une vision à long terme portée par Eramet et sa filiale Setrag, qui misent sur la valorisation des compétences locales et la transformation progressive de la main-d’œuvre gabonaise.

Une cohorte prête à prendre les rails

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance chaleureuse, ponctuée par un déjeuner de clôture et une photo de famille symbolisant la cohésion et la fierté de cette première promotion. Ces quinze jeunes ingénieurs, désormais aguerris, sont appelés à jouer un rôle clé dans la modernisation et le développement du réseau ferroviaire national. Le programme « Tremplin », pourrait inspirer d’autres entreprises. Une preuve que former la jeunesse reste le meilleur investissement pour construire un avenir durable.