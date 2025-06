Du terrain politique à l’amour : Zora Kassa et Kevin Nzigou unissent leurs destins pour la vie

La saison des mariages bat son plein… y compris pour les figures de la sphère politique gabonaise. Ce jeudi 26 juin, l’ancienne ministre de la Transition en charge de la Mer, Zora Kassa, a scellé son union avec le député de la Transition Anges Kevin Nzigou et désormais président du Front démocratique socialiste (FDS). Le couple s’est marié selon les coutumes gabonaises, lors d’une cérémonie conviviale organisée au bord de l’océan, sur une plage de Libreville. Images et vidéos de l’événement ont rapidement envahi les réseaux sociaux, captivant l’attention des internautes.

L’union coutumière a été célébrée en présence des deux familles, dans le respect des traditions locales. L’un des moments les plus marquants fut la demande symbolique de mariage formulée par Anges Kevin Nzigou à Nora Kassa, sœur jumelle de la mariée. Micro en main, l’homme politique s’est avancé timidement et a lancé : « Nora, acceptes-tu que je prenne pour épouse ta sœur ? », en présentant un billet de banque en guise d’offrande rituelle.

Une autre vue de la cérémonie d’hier

L’émotion était palpable lorsque Nora Kassa, les larmes aux yeux, a donné sa bénédiction en se tournant vers sa sœur, exprimant son approbation dans leur langue maternelle. La scène, relayée massivement sur les plateformes sociales, a suscité une avalanche de réactions. Tandis que certains estiment que la relation dure depuis plusieurs années, d’autres y voient une romance née au cœur de l’engagement politique, notamment au sein de la plateforme du Rassemblement des Bâtisseurs.

En effet, Zora Kassa, membre active, et Anges Kevin Nzigou, coordonnateur général, ont été des figures clés de la campagne présidentielle d’avril dernier, menée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Trois mois plus tard, les voilà officiellement unis, dans une ambiance à la fois intime et festive. Et pour clore cette cérémonie tout en émotion, les invités ont entonné les refrains d’un tube du groupe Afrika Legend, alors que les jeunes mariés échangeaient leurs consentements. Un mariage qui, au-delà de la symbolique politique, célèbre l’amour sous ses plus belles coutures gabonaises.