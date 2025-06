USA : Donald Trump a gagné plus de 34 milliards de FCFA grâce aux cryptomonnaies

Donald Trump a empoché 57,35 millions de dollars (environ 34,9 milliards de francs CFA) grâce à la vente de jetons numériques liés à la société World Liberty Financial, selon un document officiel publié vendredi par la Maison-Blanche. Le président américain a prêté son nom à cette plateforme d’échanges et lancé en janvier sa propre cryptomonnaie, le $TRUMP, quelques heures avant son investiture. L’entreprise avait émis 100 milliards de jetons, dont 22,5 milliards attribués à la société DT Marks Defi, liée à Donald Trump.

Ce document de plus de 230 pages, daté du 13 juin et émanant du Bureau d’éthique gouvernementale (OGE), détaille les revenus et avoirs du président : actions, dividendes, biens immobiliers et contrats de licence. En dehors des cryptomonnaies, Trump a perçu 2,8 millions de dollars (environ 1,7 milliard de FCFA) grâce à des montres, et 2,5 millions de dollars (environ 1,5 milliard de FCFA) via des parfums et chaussures de sport. Son club de Mar-a-Lago, en Floride, a généré plus de 50 millions de dollars (plus de 30,4 milliards de FCFA), tandis que ses golfs lui ont rapporté notamment 110,42 millions de dollars à Miami (environ 67 milliards de FCFA) et 29,1 millions à West Palm Beach (environ 17,4 milliards de FCFA).

Grand promoteur des cryptomonnaies, Donald Trump a nommé à la tête de la SEC l’ancien régulateur Paul Atkins, favorable aux actifs numériques, et institué une réserve stratégique fédérale constituée de bitcoins saisis par la justice. « Le milieu des cryptos a un allié à la Maison-Blanche », a affirmé fin mai son vice-président J.D. Vance, lors de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas. À noter aussi que Trump a perçu 84 292 dollars (environ 51 millions de FCFA) de pension annuelle de la part du syndicat Screen Actors Guild (SAG).