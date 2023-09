Une délégation de la diaspora gabonaise de l’étranger rencontrera à Libreville les autorités du CTRI

La diaspora gabonaise dans sa globalité et sa diversité inclusive a tenu mercredi à soir une réunion au sommet qui a vu la participation de l’ensemble des Gabonais et Gabonaises, associations, composantes de celle qu’on qualifie de 10e province du Gabon. Le but a été de désigné démocratiquement et à l’unanimité ses dix représentants au Sénat, mais aussi de réfléchir sur le rôle de la diaspora, les actions à mener collégialement dans le cadre de la transition politique en cours au Gabon.

Selon les représentants de la diaspora interrogés par Info241,"une délégation de la diaspora dans sa globalité inclusive se rendra très prochainement à Libreville pour d’une part exprimer les aspirations des Gabonais de l’étranger à l’homme fort du pays, le Président Gl.de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir suite au coup d’état salvateur du 30 Aout 2023, qui a évité un énième holdup electorau-institutionnel qui donnait au président déchu Ali Bongo vainqueur d’une élection présidentielle aux allures de festivités abjectes digne d’une cour royale dictatoriale". En outre, a expliqué un délégué de la diaspora « cette rencontre s’inscrira aussi dans la présentation des nobles représentant(e)s aux chambres parlementaires que nous proposons au CTRI. Ceci, afin de prendre auprès des autres citoyens et citoyennes gabonais, une part très active dans ces instances de transition pour l’élaboration des lois et règlements qui devront régir notre vivre ensemble . Et partant, a-t-elle martelé »la restauration des nobles institutions du Gabon, dans la Fraternité, la Concorde, l’Union et la Félicité, sans qu’aucune fille ou fils de la patrie d’ici où d’ailleurs n’ait été exclu pour la construction d’un édifice du Gabon Nouveau Eternel, et Digne d’Envie...". Soulignons que plusieurs réunions ont été organisées en toute transparence et de manière inclusive pour désigner démocratiquement les dix représentants. Une délégation importante accompagnera aussi ses représentants, et un Comité sera mis en place pour le suivi-évalutation de la participation de ses représentants de la diaspora lors de toutes les sessions parlementaires afin que les points de vue de la diaspora gabonaise du monde soient intégrés.