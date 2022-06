Un repris de justice condamné à 10 ans de prison pour le viol d’une adolescente de 17 ans

Le cour criminelle de Port-Gentil s’est prononcée vendredi sur une affaire viol commis sur mineure. Herman Étoughé, un gabonais sans emploi, la vingtaine d’années révolue et père d’un enfant, vient d’être condamné à 10 ans de prison pour avoir braqué et violé une adolescente de 17 ans qui a eu le malheur de croiser le chemin de ce repris de justice qui va prolonger son ticket prison pour encore 8 années.

Les faits remonte au 11 août 2019 au quartier Tobia dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, l’adolescente fût mandatée aux environs de 7h par sa mère afin de récupérer le loyer de ses locataires. Sur la route, elle fit la malheureuse rencontre de son agresseur visiblement en quête de crime à commettre.

Une malheureuse rencontre

Aussitôt, il lui ordonna de lui donner le téléphone portable qu’elle eût dans sa main droite. Opposant un refus catégorique, son bourreau sortit de sa poche une paire de ciseaux pour l’influencer afin qu’elle s’exécute. Chose faite ! Affaiblit, elle remit tout bêtement le smartphone. Malgré les supplications en supplications de sa victime, il tira de force et violemment sa proie dans une maison inachevée située au quartier Garage Mandji.

Le braqueur-violeur répondant de ses actes hier, devant la justice

Sur les lieux, il intima sa victime de se dévêtir afin d’avoir des rapports sexuels avec elle. Pour avoir rejeté une nouvelle fois la demande de ce bandit, il lui donna plusieurs coups de gifles au visage. Content des violences faites à cette mineure, il va assouvir sa soif sexuelle avant de retirer le sous-vêtement de la victime qui était avec ses menstrues. Heureusement qu’une dame de bonne foi alertée par les cris de détresse de l’adolescente, va informer le voisinage.

La case prison

En état d’ébriété, il fût neutralisé pour quelques instants. Car, il eut à se sortir de l’étreinte dans laquelle il se trouva pour aller se réfugier chez lui. Où il sera finalement arrêté par les éléments du commissariat central de Port-Gentil. Questionné lors de l’instruction, il ne nia guère les faits. Mieux, le certificat médical confirmait une défloration de l’hymen. Ainsi renvoyé devant la Cour criminelle pour viol sur mineure de moins de 18 ans, le procureur a réclamé la condamnation du prévenu a 15 ans de réclusion criminelle.

La partie civile a demandé pour les dommages et intérêts, la somme de 3 millions FCFA. A contrario, la défense a sollicité que son client soit condamné aux travaux d’intérêt général. Avec ces circonstances, l’accusé a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison et à 1 million FCFA d’amende et à payer 3 millions FCFA à la partie civile, au titre de dommages et intérêts, le tout en application des articles combinés 122, 133, 134, 146, 401, 404 tiret, 11, 12, 251, 255 et 256 du Code de procédures pénales.

Rappelons qu’Herman Étoughé, récidiviste, est connu du milieu carcéral pour avoir été emprisonné en 2014 pour coups et blessures volontaires. Cinq ans plus tard, il retourne dans son terrain de prédilection pour mieux comprendre la vie.