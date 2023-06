La Suède vole pour 611,3 millions au secours des problèmes de transport du Grand Libreville

Le ministère gabonais des Transports a annoncé ce jeudi la signature d’une convention avec la Suède pour une étude de faisabilité d’un plan de mobilité du Grand Libreville pour le compte de la société publique Trans’urb. Pour y arriver une phase initiale d’étude coutera la bagatelle somme d’un million de dollars américains soit 611 304 300 FCFA pour la mobilité urbaine par Swedfund, institution financière du royaume de la Suède, sera signée ce vendredi.

Mise à jour du 8 juin 2023 à 22h55 : Suite à une information de dernière minute fournie à la rédaction d’Info241 ce jeudi soir, la signature de cette convention entre le Gabon et la Suède a été annulée. Elle n’aura donc plus lieu ce vendredi comme initialement annoncée par le ministère concerné. De plus, les 611,3 millions de cette opération sont un don de la Suède à l’Etat gabonais.

« Ledit projet permettra d’améliorer les conditions de transports et de mobilité puis, la réduction des coûts et temps de transport des biens et des personnes ainsi que, la Sécurité des usagers », précise le communiqué du gouvernement gabonais. Une signature officielle qui interviendra « le vendredi 09 juin 2023 à 10h à l’immeuble Arambo au 5e étage » de Libreville, conclu le communiqué du ministère des Transports.