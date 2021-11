Transport en commun : La FEGASTA pose ses valises syndicales à Port-Gentil

En visite de deux jours dans la capitale économique, les responsables de la Fédération gabonaise des syndicats des transporteurs et assimilés (FEGASTA) ont procédé ce samedi à Port-Gentil, à l’installation du bureau provisoire de la province de l’Ogooué-Maritime. Il s’agit d’un syndicat des transporteurs qui regroupe plusieurs modes de transport. À savoir : terrestre, maritime et aérien. Il a pour principal but de défendre la cause de tous les transporteurs.

Il était question également au cours de l’installation du bureau provisoire, de s’enquérir des problèmes que subissent les transporteurs dans l’exercice de leur fonction dans la ville de Port-Gentil, notamment celui des contrôles intempestifs et le racket policier. La prochaine étape de cette confédération syndicale sera de faire fédérer le plus de membres possibles.

Le bureau provisoire quant à lui est composé de huit membres dont un président, deux vice-présidents, un secrétaire générale adjoint, un trésorier et un adjoint et d’un commissaire aux comptes et son adjoint. Une élection est prévue se tenir dans trois mois afin d’élire les membres définitifs.