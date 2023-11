Transition : Quels sont les 60 membres du Conseil économique social et environnemental ?

Après la nomination du bureau du Conseil économique social et environnemental (CESE) de transition du Gabon le 25 octobre dernier, il ne manquait plus que la liste complète de ses autres membres. C’est désormais chose faite depuis ce samedi avec la désignation par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) des 53 autres membres de cette institution constitutionnelle.

Lire aussi >>> Transition : l’opposant Séraphin Moundounga propulsé à la tête du CESE Le CESE est désormais au complet. Le CTRI a enfin dévoilé ce 18 novembre la liste complète de ses membres. Outre les 7 membres composant le bureau de cette institution consultative, 53 autres membres ont été désignés pour animer la vie de cet organe. Parmi eux 20 commis de l’Etat, 11 du monde associatif, 6 d’organisations patronales, 6 des confessions religieuses, 6 du monde syndical et de la société civile. Voici la composition complète du CESE : Bureau Président Séraphin MOUNDOUNGA

Vice-Président 1 Joël OGOUMA

Vice-Président 2 Nicaise MOULOMBI

Questeur 1 Bertrand ZIBI ABEGHE

Questeur 2 Ernest MPOUHOUO

Secrétaire 1 Georges MPAGA

Secrétaire 2 Aminata NDJOMBA épouse ONDO L’ensemble des membres du CESE 1 Maurice BOUAMBA

2 Vincent MOULENGUI BOUKOSSO

3 Sylvie KOTHA

4 Séraphin MOUNDOUNGA

5 Jean-Brice Chanel MAPAGA

6 Raphaël SADIBI BOUKA

7 Michel BOULINGUI

8 Clotilde Chantal BOUMBA LOUEY

9 Alain MENSAH ZOGUELET

10 Marie-Claire ABOGHE

11 Pierre NZAOU

12 Eugène KAKOU MAYAZA

13 Janvier NTOUTOUME

14 Laurent ANGUE MEZUI

15 Bertrand ZIBI ABEGHE

16 Joël OGOUMA

17 Ernest MPOUHOUO EPIGAT

18 Joseph MBOUROUNOU DOUMAMBIL

19 Martin ROMPAVET

20 Joseph MEZUI OBIANG

21 WENCESLAS MAMBOUNDOU

22 Gilbert Alain OKOUANGA PIRA

23 Glenn EVOUI BENGA

24 Malick LINDZONDZO

25 Béatrice MBOUMBOU

26 Dr Adelaïde MAKAGA MBOUROU

27 Georges MPAGA

28 Aminata NDJOMBA épouse ONDO

29 Paul Aimé BAGAFOU

30 Raïssa Sylvana OYE ASSEKO

32 Jean-Sylvain NDONG

33 Marcel MBELE LOUSSOU

34 Gaston MINDOUNGANI

35 Gina Léonie OKISSA épouse EYAMA

36 Thierry IVENDARERE TAPOYO

37 Francis Jean Jacques EVOUNA

38 Chantal MAKOSSOT

39 Joël ONDO ELLA

40 Jeannette Nsiame ONTSIA

41 Aristide ETOUA NTEME

42 Etienne LAMBERT BOUZANGA

43 Edouard NGUEMA

44 Samuel NDOBA

45 Farafina BOUSSOUGOU BOU MBINE

46 Pasteur Louis MBADINGA

47 Pasteur Brice OKOUE ONDO

48 Pasteur Michel Francis MBADINGA

49 Abbé Jean Davy NDANGHA MBOME NDONG

50 Jean de Dieu NDONG EYEGHE

51 Eder NGADI

52 Roger KABORI

53 Luc NZAMBA

54 Sylvain IBOUANGA MBOUMBA

55 Léopold OMBAGHO

56 Léandre Armel ANYAMBYE-PA

57 Thierry IVENDA

58 Pierrette Michelle OWANGA

59 Sébastien OPOLONGOU

60 Patrick BONDJET AYENOUET